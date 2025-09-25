ANMAT prohibió el uso, venta y distribución de un equipo de depilación láser

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de un equipo de depilación láser por no poseer datos de fabricante, de importador ni de autorizaciones sanitarias.

A través de la Disposición 7044/2025, publicada en el Boletín Oficial, detallaron que se trata del equipo de depilación láser "SOPRANO TITANIUM – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01", el cual está clasificado como producto médico con clase de riesgo III.

Desde la ANMAT indicaron que la medida fue tomada luego de una inspección llevada a cabo en un centro de estética, donde se verificó que el producto en cuestión no posee datos de fabricante, de importador ni de autorizaciones sanitarias.

Asimismo, dicho centro inspeccionado tampoco pudo aportar datos de su procedencia, por lo que no es posible garantizar su seguridad y eficacia.

De esta manera, el Departamento de Control de Mercado de ANMAT se hizo presente en la sede de la firma “Sirex Médica SA”, la cual figura como titular del producto. A partir de allí, pudo constatar que se trata de un producto ilegítimo falsificado.

Se le exhibieron las imágenes fotográficas del equipo detectado al personal de la firma, que afirmó que se trata de un equipo que no fue importado ni distribuido por la empresa, y señaló las siguientes diferencias: el color de la carcasa del panel frontal del equipo fotografiado es negro mientras que el original es gris acero; el panel posterior del equipo original posee bordes curvos mientras que el del equipo bajo estudio presenta bordes con ángulo recto; el equipo original posee adherido un rótulo con todos los datos de la empresa importadora que es colocado por Sirex Médica S.A. y en su panel posterior un segundo rótulo de material plástico metalizado, de color gris, en donde se consigna el número de serie, fecha de fabricación y el modelo del equipo, colocado por su fabricante, mientras que el equipo exhibido en fotografía no posee ninguno de los dos rótulos; el equipo original no posee rótulo con código de barras, que sí presenta el equipo investigado; y que la serie que figura en el equipo exhibido “MNLTEMS12212202-01” no corresponde a ningún código serial importado por Sirex Medica S.A.

Además, informaron que presenta varias diferencias materiales con el producto original y que la serie que figura en el equipo exhibido "MNLTEMS12212202-01" no corresponde a ningún código serial.

En consecuencia, se ordenó la prohibición del producto debido a que implica un riesgo para la salud, tanto para los pacientes que pudieran ser expuestos, como también para el personal que lo manipula.