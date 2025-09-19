FOTO: A qué hora llueve hoy viernes en el AMBA: el mapa en vivo de las tormentas y el informe del SMN

El clima inestable se mantiene en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con pronósticos de lluvias y tormentas para los últimos días del invierno, en la antesala de la primavera.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) preveía un viernes con tormentas, las que se mantendrían durante el sábado.

Cuándo se van las lluvias y tormentas de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene sus pronósticos precipitaciones para este viernes, que tendría tormentas en la mañana y tarde, mejorando recién en la noche con cielo mayormente nublado. El termómetro iría desde 15 hacia 21 grados.

Para el sábado también se espera mal clima, con cielo mayormente nublado y probabilidades de lluvias fuertes en la tarde y tormentas en la noche, y temperaturas de entre 16 y 20 grados.

El domingo 21, Día de la Primavera, sí contaría con buen tiempo. La jornada se anticipa con cielo mayormente nublado y marcas térmicas de entre 11 y 17 grados.

Mapa de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir el avance de las lluvias en tiempo real, con el mapa interactivo de Windy.com, que permite visualizar minuto a minuto cómo se desplazan las precipitaciones.