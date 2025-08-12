Volvió a caer el menor reincidente acusado por el crimen de Sebastián Villarreal
Fue acusado por robo calificado en Carlos Paz. Lo trasladaron al Complejo Esperanza.
12/08/2025 | 11:24Redacción Cadena 3
FOTO: "El Orejudo" mostró sus armas y posó con un chaleco de la Policía de Córdoba.
-
Audio. Detienen nuevamente al menor conocido como 'El Orejudo' en Villa Carlos Paz
Cadena 3
El menor reincidente de 16 años, acusado por el crimen de Sebastián Villarreal y también conocido en Córdoba como "El Orejudo", fue detenido otra vez.
Fue acusado por robo calificado en Carlos Paz. La fiscal Jorgelina Gómez solicitó su traslado al Complejo Esperanza.
Días atrás había sido noticia por las publicaciones que realizó en sus redes sociales.
/Inicio Código Embebido/
Indignación en Córdoba. Crimen de Sebastián Villarreal: el menor acusado mostró su colección de armas
La publicación causó indignación en la familia del trabajador, asesinado durante un robo en febrero de 2024. "No es casual, es un horror lo que estamos viviendo", dijo Jimena Villarreal a Cadena 3.
/Fin Código Embebido/
Se mostraba con un chaleco antibala de la Policía de Córdoba y con cuatro armas de fuego. La publicación causó indignación en la familia de Sebastián, asesinado durante un robo el 29 de febrero de 2024.
Sebastián Villarreal fue asesinado a manos de dos motochorros en barrio Yofre Norte.
/Inicio Código Embebido/
Violencia urbana en Córdoba. Tiroteo en plena madrugada dejó un hombre herido en barrio Yofre Norte
Un hombre mayor recibe un disparo en la pierna durante un ataque desde una camioneta.
/Fin Código Embebido/
Informe de Francisco Centeno.