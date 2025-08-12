En vivo

Volvió a caer el menor reincidente acusado por el crimen de Sebastián Villarreal

Fue acusado por robo calificado en Carlos Paz. Lo trasladaron al Complejo Esperanza.

12/08/2025 | 11:24

FOTO: "El Orejudo" mostró sus armas y posó con un chaleco de la Policía de Córdoba.

  1.

    Audio. Detienen nuevamente al menor conocido como 'El Orejudo' en Villa Carlos Paz

    Cadena 3

    Episodios

El menor reincidente de 16 años, acusado por el crimen de Sebastián Villarreal y también conocido en Córdoba como "El Orejudo", fue detenido otra vez.

Fue acusado por robo calificado en Carlos Paz. La fiscal Jorgelina Gómez solicitó su traslado al Complejo Esperanza.

Días atrás había sido noticia por las publicaciones que realizó en sus redes sociales.





Se mostraba con un chaleco antibala de la Policía de Córdoba y con cuatro armas de fuego. La publicación causó indignación en la familia de Sebastián, asesinado durante un robo el 29 de febrero de 2024.

Sebastián Villarreal fue asesinado a manos de dos motochorros en barrio Yofre Norte. 





Informe de Francisco Centeno.

