Tiroteo en plena madrugada dejó un hombre herido en barrio Yofre Norte
Un hombre mayor recibe un disparo en la pierna durante un ataque desde una camioneta.
12/08/2025 | 07:34Redacción Cadena 3
FOTO: Tiroteo en Yofre N.
Un nuevo episodio de violencia urbana se registró en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, donde un hombre mayor recibió un disparo en la pierna durante la madrugada.
El ataque ocurrió en la calle Altolaguirre. Según informó la Policía, el hombre fue trasladado al hospital de Urgencias, aparentemente sin riesgo de vida.
El ataque ocurrió cuando un hombre, con una disputa de vieja data con el herido, disparó desde una camioneta Berlingo.
Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la pierna.
