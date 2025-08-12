En vivo

Radioinforme 3

Tiroteo en plena madrugada dejó un hombre herido en barrio Yofre Norte

Un hombre mayor recibe un disparo en la pierna durante un ataque desde una camioneta. 

12/08/2025 | 07:34Redacción Cadena 3

FOTO: Tiroteo en Yofre N.

Un nuevo episodio de violencia urbana se registró en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, donde un hombre mayor recibió un disparo en la pierna durante la madrugada. 

El ataque ocurrió en la calle Altolaguirre. Según informó la Policía, el hombre fue trasladado al hospital de Urgencias, aparentemente sin riesgo de vida

El ataque ocurrió cuando un hombre, con una disputa de vieja data con el herido, disparó desde una camioneta Berlingo.

Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima en la pierna.

Informe de Lucía González.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el barrio Yofre Norte? Un hombre mayor recibió un disparo en la pierna durante un ataque.

¿Quién fue la víctima del ataque? Un hombre mayor que fue trasladado al hospital de Urgencias.

¿Cuándo sucedió el ataque? Durante la madrugada.

¿Dónde tuvo lugar el incidente? En la calle Altolaguirre, en la ciudad de Córdoba.

¿Cómo se produjo el ataque? Un hombre disparó desde una camioneta Berlingo debido a una disputa previa con la víctima.

