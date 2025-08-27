En vivo

Operativo en Palermo por impactante escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos

La pérdida se originó tras la rotura de un caño durante una excavación de obra.

27/08/2025 | 11:25Redacción Cadena 3

FOTO: Fuga de gas en Palermo.

FOTO: Operativo en Palermo por un escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos

FOTO: Fuga de gas en Palermo.

  1.

    Audio. Pérdida de gas en Palermo causa caos en Avenida Juan de Justo

    Siempre Juntos

    Episodios

  2.

    Audio. Fuga de gas en Palermo: evacuación y alerta en la zona afectada

    Siempre Juntos

    Episodios

Un operativo se llevó a cabo en el barrio porteño de Palermo por un escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos, luego de que se rompiera un caño durante una excavación de obra.

El escape de gas se registró en la avenida Juan B. Justo y Paraguay, Palermo, mientras se realizaban arreglos en el Metrobús.

Las imágenes del incidente muestran el gas saliendo de manera alarmante, lo que llevó a las autoridades a evacuar la zona y a cortar el tráfico en áreas aledañas.

El portavoz de Metrogas, que se encuentra trabajando en el lugar, señaló: "Está difícil controlarlo, pero confiamos en que lo van a controlar". 

Las autoridades han desalojado el área del shopping a cielo abierto y han cortado el acceso en Juan B. Justo, a la altura de la avenida Santa Fe, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las fuerzas de seguridad, incluyendo nueve dotaciones de bomberos y cuatro ambulancias, están presentes en el sitio. 

Aunque no se reportan víctimas ni heridos, las autoridades piden a la población que "no se acerquen a la zona de Juan B. Justo y Paraguay". 

La situación sigue siendo crítica, pero se espera que la tranquilidad regrese en minutos u horas.

Informe de Mauricio Conti.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Palermo? Se registró un escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos.

¿Por qué sucedió? La pérdida se originó tras la rotura de un caño durante una excavación de obra.

¿Dónde se llevó a cabo el operativo? En la avenida Juan B. Justo y Paraguay, en el barrio de Palermo.

¿Qué medidas se tomaron? Se cortó el tránsito y se activó un operativo con Bomberos de la Ciudad y personal de Metrogas.

¿Quiénes están involucrados? Intervinieron las Comisarías Vecinales 14 B y 14 A, además de Bomberos y Metrogas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

