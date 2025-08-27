Operativo en Palermo por impactante escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos

FOTO: Operativo en Palermo por un escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos

Un operativo se llevó a cabo en el barrio porteño de Palermo por un escape de gas frente al Sanatorio Los Arcos, luego de que se rompiera un caño durante una excavación de obra.

El escape de gas se registró en la avenida Juan B. Justo y Paraguay, Palermo, mientras se realizaban arreglos en el Metrobús.

Las imágenes del incidente muestran el gas saliendo de manera alarmante, lo que llevó a las autoridades a evacuar la zona y a cortar el tráfico en áreas aledañas.

El portavoz de Metrogas, que se encuentra trabajando en el lugar, señaló: "Está difícil controlarlo, pero confiamos en que lo van a controlar".

Las autoridades han desalojado el área del shopping a cielo abierto y han cortado el acceso en Juan B. Justo, a la altura de la avenida Santa Fe, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Las fuerzas de seguridad, incluyendo nueve dotaciones de bomberos y cuatro ambulancias, están presentes en el sitio.

Aunque no se reportan víctimas ni heridos, las autoridades piden a la población que "no se acerquen a la zona de Juan B. Justo y Paraguay".

La situación sigue siendo crítica, pero se espera que la tranquilidad regrese en minutos u horas.

Informe de Mauricio Conti.