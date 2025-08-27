Los testimonios de los vecinos tras la explosión en Palermo: “Fue impresionante”

Un escape de gas que se produjo en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Paraguay, en el barrio de Palermo, generó una explosión que dejó a los vecinos impactados. “Fue impresionante la explosión y el olor a gas que había”, relató una mujer a TN.

El escape de gas llevó a las autoridades a evacuar a los comerciantes de la zona, quienes permanecieron fuera de sus locales mientras los bomberos y personal de Metrogas trabajaban en el lugar.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Hélida, una empleada de una farmacia cercana, describió el momento del incidente: “Se escuchó de golpe una explosión y se vieron como piedritas, ahí empezó el ruido. Sabíamos que algo raro era, nos acercamos a la ventanilla y vimos que era gas”.

La mujer continuó su relato, explicando que, tras la explosión, un miembro del SAME les había indicado que no había peligro en permanecer dentro, pero luego de media hora, se les ordenó evacuar debido a la acumulación de gas en el área.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Abrimos y a la media hora escuchamos la explosión”, manifestó Hélida, quien también se mostró sorprendida por la cantidad de gas que salía del asfalto, lo que obligó a los presentes a colocarse barbijos.

Nicole, empleada de una pizzería en la zona, compartió su experiencia: “Apenas fue la explosión, cerramos el gas, apagamos los hornos, bajamos las térmicas y salimos”. Ella y sus compañeros se mantuvieron en la vereda, a la espera de que el olor a gas disminuyera. La evacuación de los comerciantes se llevó a cabo de manera ordenada, y todos fueron trasladados a una cuadra del lugar del incidente.

La Clínica Los Arcos, ubicada a pocos metros del lugar, también se vio afectada. Una mujer que estaba a punto de ingresar a quirófano recibió la noticia de que su intervención se había suspendido.

“Me dijo la secretaria que se suspendía porque hubo un problema de gas afuera”, explicó la paciente, quien no podía creer lo que estaba ocurriendo. “Estaba a cinco minutos de cambiarme para entrar a quirófano”, añadió.

Un delivery de la zona también comentó sobre las complicaciones que enfrentó debido al cierre de la calle: “Llegué y me dijeron que tienen para cuatro horas más trabajando acá, iba a pasar por ahí y me dijeron que estaba todo cerrado, ahora tengo que dar toda la vuelta porque ni con bicicleta se puede pasar”.

Mientras tanto, los locales en la zona comenzaron a cerrar sus puertas. Los profesionales en el lugar informaron que aún no habían logrado encontrar la llave maestra del caño de gas roto, lo que provocaba que la fuga continuara sin control. La situación generó un ambiente de incertidumbre entre los vecinos y comerciantes afectados.