En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Milei se reunió con sus ministros durante dos horas tras la derrota electoral

El mandatario citó a su equipo a un segundo encuentro a las 16.30 horas, con el objetivo de analizar el revés en las urnas en PBA.

08/09/2025 | 11:45Redacción Cadena 3

FOTO: Milei convocó a una doble reunión de Gabinete (foto: archivo)

  1.

    Audio. Milei convocó a una doble reunión de Gabinete tras la derrota electoral

    Siempre Juntos

    Episodios

El presidente Javier Milei arribó esta mañana a la Casa Rosada donde mantuvo por dos horas la primera reunión de Gabinete de la jornada tras la derrota electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario llegó a las 8:55 y junto con él ingresó al recinto el vocero presidencial, Manuel Adorni. El encuentro con su equipo inició a las 9:30.

A este encuentro asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Se destacó la ausencia del equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

También citó a los funcionarios a las 16.30. Ambos encuentros fueron convocados en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada

Se espera una fuerte autocrítica al interior del Gobierno.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Ariel Rodríguez.

Lectura rápida

¿Quién llegó a la Casa Rosada?
El presidente Javier Milei arribó a la Casa Rosada esta mañana.

¿A qué hora comenzó la reunión de Gabinete?
La reunión comenzó a las 9:30.

¿Quiénes asistieron al encuentro?
Asistieron varios ministros, incluyendo a Patricia Bullrich y Guillermo Francos.

¿Qué se destaca de la reunión?
Se destaca la ausencia del equipo económico liderado por Luis Caputo.

¿Qué se espera al final de la reunión?
Se espera una fuerte autocrítica al interior del Gobierno.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho