Milei se reunió con sus ministros durante dos horas tras la derrota electoral

FOTO: Milei convocó a una doble reunión de Gabinete (foto: archivo)

El presidente Javier Milei arribó esta mañana a la Casa Rosada donde mantuvo por dos horas la primera reunión de Gabinete de la jornada tras la derrota electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario llegó a las 8:55 y junto con él ingresó al recinto el vocero presidencial, Manuel Adorni. El encuentro con su equipo inició a las 9:30.

A este encuentro asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

Se destacó la ausencia del equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo.

También citó a los funcionarios a las 16.30. Ambos encuentros fueron convocados en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Se espera una fuerte autocrítica al interior del Gobierno.

Informe de Ariel Rodríguez.