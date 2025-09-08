Milei se reunió con sus ministros durante dos horas tras la derrota electoral
El mandatario citó a su equipo a un segundo encuentro a las 16.30 horas, con el objetivo de analizar el revés en las urnas en PBA.
08/09/2025 | 11:45Redacción Cadena 3
FOTO: Milei convocó a una doble reunión de Gabinete (foto: archivo)
Audio. Milei convocó a una doble reunión de Gabinete tras la derrota electoral
Siempre Juntos
El presidente Javier Milei arribó esta mañana a la Casa Rosada donde mantuvo por dos horas la primera reunión de Gabinete de la jornada tras la derrota electoral del domingo en la provincia de Buenos Aires.
El mandatario llegó a las 8:55 y junto con él ingresó al recinto el vocero presidencial, Manuel Adorni. El encuentro con su equipo inició a las 9:30.
A este encuentro asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).
Se destacó la ausencia del equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo.
Elecciones legislativas. El peronismo le ganó a Milei por casi 14 puntos en la provincia de Buenos Aires
Escrutadas el 98,96% de mesas, Fuerza Patria obtuvo 47,28% de votos; La Libertad Avanza, 33,71%; Somos Buenos Aires, el espacio de gobernadores, 5,25%; y Frente de Izquierda, 4,37%. Votó el 61,32% del padrón. Cobertura de Cadena 3.
También citó a los funcionarios a las 16.30. Ambos encuentros fueron convocados en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.
Se espera una fuerte autocrítica al interior del Gobierno.
Informe de Ariel Rodríguez.
