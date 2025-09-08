Los 48 días que pueden separar el cielo del infierno

FOTO: Milei, en el palco de la derrota, el domingo por la noche.

Por Julio Perotti

La contundente derrota de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas bonaerenses de este domingo 7 de septiembre ha sacudido el tablero político argentino.

Con el peronismo de Fuerza Patria obteniendo el 47,28% de los votos frente al 33,71% de LLA –una diferencia de más de 13 puntos–, el presidente Javier Milei reconoció públicamente el revés en un discurso desde el búnker en La Plata, donde admitió: "Hemos tenido una clara derrota y hay que aceptarlo".

Esta elección, vista como un plebiscito sobre su gestión, no solo expuso grietas en el oficialismo, sino que proyecta una imagen de vulnerabilidad que podría complicar su camino hacia las legislativas nacionales de octubre.

La derrota no es solo numérica, sino un quiebre simbólico, entre ellos el mito de la invencibilidad que forjó el propio Milei y la imagen autopercibida y expuesta de estar frente al “mejor gobierno de la historia”.

Claramente, hay un punto sensible: la desaceleración inflacionaria no compensa la caída de salarios y jubilaciones reales.

Lo dijo esta mañana el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: la macroeconomía no llega a la gente.

Pero también hay que sumar el escándalo de supuesta corrupción que implica ni más ni menos que a la hermana de Milei y armadora de LLA, Karina.

Agreguemos una estrategia política aislada, que no dejó margen a quienes simpatizan con las ideas de Milei para asociarse sino que se los obligó a sumirse sin ninguna posibilidad de levantar un dedo para observar nada.

Dejo para el último lo que todos apuntan como insensibilidad social que ofendió a sectores vulnerables, como jubilados y discapacitados.

Pasó el domingo y la pregunta es si queda tiempo suficiente de acá al 26 de octubre.

Las opiniones son unánimes en que el margen temporal es exiguo.

Con las elecciones legislativas nacionales a 48 días (26 de octubre), se abre un período de "incertidumbre", en el que el Gobierno podría perder el control de la agenda pública, agravado por escándalos como el veto rechazado en discapacidad y los audios de coimas.

¿Capacidad para revertir?

Rigidez vs. adaptabilidad

Algunas alternativas emergen como centrales:

Cambio de modelo económico. Imposible. Lo dijo anoche el propio Milei. Además, sería difícil que un cambio de modelo dé respuestas en 48 días.

Cambio de personas. Siempre que no sea ni la hermana Karina, cuestionada por el armado y por los audios, ni Luis “Toto” Caputo, “el mejor ministro de Economía de la historia”, según Milei.

Cambio de estrategia. Podría ser una salida. Con más juego para aquellos funcionarios habituados a la negociación política, como Guillermo Francos. Y con alianzas que le permitan realmente contar con más fuerzas parlamentarias.

¿La condición? Un cambio en la actitud del propio Milei, cuya personalidad parece ser impermeable a todo lo que no sea su verdad.

Al respecto, el politólogo y experto en campañas electorales Mario Riorda explicaba:

“Imaginar cómo sigue la carrera electoral de octubre es bastante difícil, porque se ven signos contradictorios, ¿no?

Vale la pena recordar las palabras de Milei anoche, bastante incongruentes por cierto, donde arranca reconociendo la dura derrota, planteando la idea autocrítica, pero solamente en el aspecto interno, mientras que a los pocos segundos de esa alocución plantea la idea de no modificar el rumbo, redoblar el esfuerzo, y entonces esto plantea este interrogante de si el gobierno va a incorporar alguna dosis de pragmatismo, daría la sensación que no, o se va a mantener en ese dogmatismo, en esa intransigencia que es más característico de su estilo, ¿no?

Pero también es interesante, hablando de interrogantes en el futuro, cómo se planta el gobierno, porque claramente ha identificado un enemigo desde siempre, de hecho su ejercicio discursivo está sostenido en la idea de deslegitimar al adversario, y ha definido que ese adversario preponderante, al menos en lo que se vio en la campaña de Buenos Aires, es Fuerza Patria, es el peronismo, es el kirchnerismo, pero el desafío es reconocer que en el próximo escenario electoral hay 12 provincias donde La Libertad Avanza tiene como principal opositor alguna otra fuerza, mayormente de característica provincial, y solo 8 donde va a competir específicamente frente al peronismo, que son las gobernadas por el propio peronismo.

Entonces eso plantea un desafío estratégico, un desafío comunicativo, porque ya con enemigo único no lo fue bien, y con un enemigo diversificado, lo que diríamos en democracia adversario diversificado, de verdad que será todo un desafío que nadie sabe cuál será el resultado.

Claramente a esto hay que agregarle dos elementos extras. Uno, que las crisis, esta policrisis del escándalo de gestión de las escuchas, del problema de gestión como por ejemplo el fentanilo, o los problemas económicos, lejos de sucederse se van a agravar, incluso en lo económico, entramos a una zona de incertidumbre que claramente también va a condicionar cualquier tipo de estrategia hacia adelante”.

Hasta aquí Mario Riorda.

En síntesis:

• Tiempo disponible: 48 días hasta el 26 de octubre; urgencia por evitar contagio a elecciones nacionales. La oposición presiona para un "cambio de rumbo" inmediato.

• Capacidad económica: posible ajuste menor (personal o subsidios), pero el núcleo (ajuste fiscal, flotación dólar) es intocable; ¿riesgo de devaluación o cepo si no se corrige la demanda de divisas?

• Capacidad política: Reemplazo de equipo (Karina vs. Santiago Caputo) podría recuperar aliados, pero exige concesiones a gobernadores; aislamiento actual (pocos vetos exitosos) limita maniobras.

• Capacidad social/comunicacional: Cambio de tono (menos agresividad a jubilados/discapacitados) es factible y barato, pero choca con el estilo confrontacional de Milei.

• Riesgos si no revierte: Aumento de descrédito internacional, internas explosivas y escenarios de "transición" anticipada, según el establishment.