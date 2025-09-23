Horror en Alcira Gigena: encontraron muerto a un jubilado de 70 años en su casa

Un jubilado de 70 años fue encontrado muerto en su casa de Alcira Gigena, en el sur de la provincia de Córdoba. El hombre, identificado como Omar Rivarola, fue encontrado sin vida el lunes al mediodía, cuando familiares que no lograron comunicarse con él decidieron ingresar a la vivienda y lo encontraron tendido en el suelo con un golpe en la cabeza.

El fiscal de turno de Río Cuarto, Daniel Pedro Miralles, confirmó que la muerte de Rivarola fue de naturaleza violenta y que la investigación avanza bajo la carátula de homicidio.

Inicialmente. se mencionó la posibilidad de un disparo, pero los peritos descartaron el uso de un arma de fuego. Se estableció que la agresión fue provocada con un objeto contundente.

La autopsia es clave para determinar la causa exacta de muerte y la data del deceso, que se situaría entre la madrugada del domingo y el lunes al mediodía.

Las sospechas se orientan hacia un posible robo, ya que la vivienda estaba desordenada. Según trascendió, Rivarola había vendido una heladera el viernes anterior y podría haber guardado el dinero en su casa.

Sin embargo, al momento del hallazgo, no se encontró dicho efectivo. "Estamos intentando establecer el faltante, no ha resultado fácil la tarea", declaró el fiscal Miralles. Es importante destacar que Rivarola no tenía hijos y vivía solo.

La víctima presentaba un golpe en la cabeza. En paralelo, los investigadores pusieron atención en el círculo de confianza de Rivarola. Durante los allanamientos realizados en las últimas horas, se secuestraron celulares y otros elementos relevantes para la causa. También se levantaron muestras de sangre y se requisaron dos teléfonos en la vivienda del jubilado. "Secuestramos toda evidencia que pueda resultar útil para la investigación", agregó el fiscal.

Los testimonios de familiares, allegados y personas que lo vieron por última vez en un evento el sábado por la noche fueron incorporados al expediente. Mientras tanto, la Policía Científica llevó a cabo pericias en la escena del crimen y no se descartan nuevas medidas judiciales. Hasta el momento no había detenidos, pero los indicios recolectados podrían dar un giro clave en el esclarecimiento del caso.

Informe de Víctor Rapetti.