Dos obreros heridos tras un desmoronamiento en una obra en Nueva Córdoba

FOTO: Desmoronamiento en una obra en Nueva Córdoba. (Foto: Policía)

Dos obreros resultaron heridos tras el desmoronamiento de una pared de tierra en una obra en construcción ubicada en calle Rondeau al 540, en el barrio Nueva Córdoba.

El incidente ocurrió mientras los trabajadores se encontraban en el subsuelo del predio.

Personal policial se presentó en el lugar para atender la situación, y un servicio de emergencias acudió rápidamente para brindar asistencia médica a los lesionados.

Las autoridades investigan las causas del desmoronamiento.

Informe de Celeste Benecchi.