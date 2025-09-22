En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Dos obreros heridos tras un desmoronamiento en una obra en Nueva Córdoba

El incidente ocurrió en Rondeau al 540, mientras los trabajadores se encontraban en el subsuelo del predio.

22/09/2025 | 12:10Redacción Cadena 3

FOTO: Desmoronamiento en una obra en Nueva Córdoba. (Foto: Policía)

  1.

    Audio. Dos obreros heridos tras un desmoronamiento en una obra en Nueva Córdoba

    Ahora país

    Episodios

Dos obreros resultaron heridos tras el desmoronamiento de una pared de tierra en una obra en construcción ubicada en calle Rondeau al 540, en el barrio Nueva Córdoba. 

El incidente ocurrió mientras los trabajadores se encontraban en el subsuelo del predio.

Personal policial se presentó en el lugar para atender la situación, y un servicio de emergencias acudió rápidamente para brindar asistencia médica a los lesionados. 

Las autoridades investigan las causas del desmoronamiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Celeste Benecchi.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho