En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Siempre Juntos

Le "durmió" una camioneta a la Guardia Urbana, chocó y está prófugo

El insólito hecho ocurrió en San José de la Dormida. Tras recorrer varios kilómetros, el vehículo apareció chocado en un camino rural. La Policía aún no localizó al conductor.

22/09/2025 | 11:36Redacción Cadena 3

FOTO: La camioneta fue encontrada a varios kilómetros del robo y chocada. (Foto: Policía)

  1.

    Audio. Un hombre robó una camioneta de la Guardia Urbana, la chocó y no lo encuentran

    Siempre Juntos

    Episodios

Un escándalo sacudió a San José de la Dormida, en el norte de Córdoba, cuando un hombre robó una camioneta de la Guardia Urbana. Tras recorrer varios kilómetros, el vehículo apareció chocado en un camino rural. A pesar del despliegue policial, el conductor todavía no fue localizado.

El episodio ocurrió pasadas las 6 de la mañana del domingo, cuando la camioneta Nissan Frontier se encontraba estacionada y en marcha frente a un boliche sobre la Ruta Nacional 9. Los agentes estaban en el interior del local realizando un control, momento que el sospechoso aprovechó para llevarse el vehículo.

De inmediato se montó un operativo cerrojo con personal de la Departamental Tulumba, la Patrulla Rural y fuerzas de zonas vecinas. El seguimiento controlado permitió ubicar la camioneta en un camino cercano a la Ruta Provincial 21, en inmediaciones de Sebastián Elcano. Allí los efectivos encontraron el móvil estrellado contra un alambrado que cubría un campo de maizales.

Fuentes policiales precisaron que, en principio, no faltaban elementos del interior del vehículo. El hecho quedó bajo investigación judicial para establecer responsabilidades y dar con el paradero del conductor, que hasta el momento sigue siendo un misterio.

Personal de Investigaciones de la Departamental Tulumba trabajó en la zona para intentar identificar al responsable del robo y posterior choque. La situación mantuvo a las autoridades en alerta ante la posibilidad de que el autor del hecho pudiera estar aún en la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho