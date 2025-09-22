Le "durmió" una camioneta a la Guardia Urbana, chocó y está prófugo

Un escándalo sacudió a San José de la Dormida, en el norte de Córdoba, cuando un hombre robó una camioneta de la Guardia Urbana. Tras recorrer varios kilómetros, el vehículo apareció chocado en un camino rural. A pesar del despliegue policial, el conductor todavía no fue localizado.

El episodio ocurrió pasadas las 6 de la mañana del domingo, cuando la camioneta Nissan Frontier se encontraba estacionada y en marcha frente a un boliche sobre la Ruta Nacional 9. Los agentes estaban en el interior del local realizando un control, momento que el sospechoso aprovechó para llevarse el vehículo.

De inmediato se montó un operativo cerrojo con personal de la Departamental Tulumba, la Patrulla Rural y fuerzas de zonas vecinas. El seguimiento controlado permitió ubicar la camioneta en un camino cercano a la Ruta Provincial 21, en inmediaciones de Sebastián Elcano. Allí los efectivos encontraron el móvil estrellado contra un alambrado que cubría un campo de maizales.

Fuentes policiales precisaron que, en principio, no faltaban elementos del interior del vehículo. El hecho quedó bajo investigación judicial para establecer responsabilidades y dar con el paradero del conductor, que hasta el momento sigue siendo un misterio.

Personal de Investigaciones de la Departamental Tulumba trabajó en la zona para intentar identificar al responsable del robo y posterior choque. La situación mantuvo a las autoridades en alerta ante la posibilidad de que el autor del hecho pudiera estar aún en la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Francisco Centeno.