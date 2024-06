El Oficial Gordillo cruzó a diputados del VOX que usaron "tucumano" como insulto

En medio de una polémica desatada por diputados españoles del VOX que utilizaron la palabra "tucumano" como insulto, el humorista Miguel Martín salió al cruce y con humor les respondió.

En diálogo con Cadena 3 "El Oficial Gordillo", conocedor profundo de la "tucumanidad", expresó con ironía: "Para mí hay una mano negra ahí. Hay algún santiagueño con bronca que lo está asesorando al que insulta y me parece que no le ha pasado la data completa".

"No es un insulto, es un halago ser tucumano. Para mí por lo menos es un recontralago", continuó.

Además hizo referencia a las rivalidades regionales en Argentina e insinuó que el diputado español podría estar mal asesorado por alguien de otra provincia argentina.

Al preguntarle si este incidente podría ser una oportunidad para los tucumanos de conquistar España, respondió con humor: "Sí, yo podría ser. Me voy, en vez de las tres carabelas, en tres patrulleros".

"Le podría haber dicho tantas otras cosas para ofenderlo (al diputado español). Pero no eso (llamarlo tucumano), me parece que es simplemente de ignorante, de no saber", concluyó.

Durante un debate sobre la Ley de Amnistía en el Congreso español, varios diputados del VOX utilizaron "tucumano" como insulto contra Gerardo Pisarello, un legislador del partido Sumar originario de Tucumán, Argentina, pero radicado desde hace años en España. El incidente, ocurrido el 30 de mayo, ha provocado una fuerte polémica en redes sociales.

Informe de Rosalía Cazorla.