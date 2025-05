Felipe Mc Gough habló de los motivos por los cuales Colapinto no está en Miami

El Gran Premio de Miami 2025 está en pleno apogeo, y el autódromo internacional de la ciudad vibra con el rugido de los motores, el calor tropical y la pasión de una comunidad latina que no para de hacerse sentir.

Desde el corazón del evento, el reconocido periodista argentino Felipe Mc Gough, en una entrevista exclusiva con Cadena 3, ofreció un panorama detallado de lo que se vive en el circuito, las expectativas para McLaren y el rol crucial de Franco Colapinto, el joven piloto argentino que, aunque ausente en Miami, sigue siendo clave para el equipo Alpine desde el simulador en Enstone.

Un fin de semana diferente en Miami

El formato del fin de semana en Miami es peculiar: una práctica libre, una clasificación para la carrera sprint, la propia carrera sprint, una clasificación para el Gran Premio y, finalmente, la carrera principal el domingo. “Es una carrera que da muchos puntos, y por eso es importante para los equipos sumar en estas condiciones”, explicó Mc Gough. En la primera práctica libre (FP1), McLaren mostró su fortaleza con Oscar Piastri liderando, seguido de cerca por Charles Leclerc (Ferrari) y Lando Norris, su compañero de equipo. “McLaren, una vez más, se puso adelante, así que las expectativas son altas”, afirmó.

El sabor latino y la ausencia de Franco Colapinto

El ambiente en Miami es, sin duda, uno de los grandes protagonistas del fin de semana. “Hay una gran cantidad de argentinos, se ven banderas en las tribunas, algunas incluso reclamando la presencia de nuestro amigo Franco Colapinto”, comentó Mc Gough, destacando el fervor de la comunidad latina. Aunque el sábado y el domingo se esperan aún más espectadores, el viernes ya mostró un entusiasmo contagioso, con un público que aporta “calor y sabor” a la fiesta de la Fórmula 1.

Sin embargo, la ausencia de Colapinto, inicialmente anunciado como piloto reserva de Alpine para este Gran Premio, fue uno de los temas más candentes de la entrevista. “Franco se quedó en Enstone, trabajando en el simulador”, aclaró Mc Gough. “Lamentablemente, no está aquí, y lo reemplaza otro piloto reserva este fin de semana”. Las preguntas sobre esta decisión no tardaron en llegar, y el periodista ofreció una explicación detallada que revela la importancia estratégica del joven argentino para su equipo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El rol clave de Colapinto en el simulador

¿Por qué Alpine decidió dejar a Colapinto en la fábrica en lugar de llevarlo a Miami? Mc Gough apuntó a dos razones principales, ambas vinculadas a la profesionalidad y el impacto del piloto de 21 años. La primera, y más significativa, es el valor del trabajo de Colapinto en el simulador. “El trabajo que ha hecho Franco le ha servido y mucho al equipo en las últimas carreras”, aseguró. Para ilustrar este punto, explicó el proceso detrás de las sesiones de práctica y clasificación en la Fórmula 1 moderna:

“En la FP1, el equipo junta toda la información y la analiza, tanto aquí en Miami como en la fábrica en Enstone. Desde que termina la práctica hasta la quali, Franco está subido al simulador, probando distintas alternativas de puesta a punto: más alerón, menos alerón, más carga, menos carga. Todo lo que no se puede probar en pista, lo analizan en el simulador con los ingenieros. Cuando encuentran la modificación ideal para el set-up del coche, se la pasan al equipo en Miami, y los pilotos salen a clasificar con esos ajustes”.

Mc Gough recordó un caso reciente en Arabia Saudí, donde Pierre Gasly no clasificó, y Colapinto, trabajando en el simulador hasta las 2 o 3 de la madrugada, fue clave para optimizar el rendimiento del equipo. “Ese es el trabajo fino”, subrayó. “Franco ha demostrado ser el mejor piloto en las pruebas con los autos viejos de 2023, tanto en clasificación como en carrera. Gasly mismo destacó que el trabajo en el simulador es muy bueno, porque tener un piloto de ese nivel probando cosas que benefician al equipo no es menor”.





La segunda razón detrás de la ausencia de Colapinto podría ser estratégica desde el punto de vista mediático. “En un ambiente con tantos latinos y tantos requerimientos sobre Franco, tenerlo aquí presente generaría mucha presión”, analizó Mc Gough. “Creo que el equipo quiso restar esa presión para que el foco esté en el funcionamiento del equipo. Franco se iba a robar todas las miradas, y eso quizás no era lo ideal en este momento”.

Con nueve carreras de Fórmula 1 en Williams, dos pruebas con Alpine y horas interminables en el simulador, Colapinto se ha convertido en una pieza indispensable para el equipo francés, que atraviesa una temporada complicada con un Pierre Gasly sólido pero un Jack Doohan que, según Mc Gough, “ha tenido una muy mala primera parte del año”.

Glamour, celebridades y un contrato histórico

Miami no solo es sinónimo de velocidad, sino también de glamour. “Es la capital del glamour”, bromeó Mc Gough, y el Gran Premio no decepciona en ese aspecto. Aunque el viernes no fue un día de muchos invitados, se espera la presencia de grandes celebridades durante el fin de semana, incluyendo actores, cantantes y figuras del espectáculo. Rumores sobre una posible visita de Lionel Messi circularon, pero, según Mc Gough, “eso se diluyó un poco con la ausencia de Franco”. Aún así, el evento promete ser una fiesta inolvidable.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El Gran Premio de Miami está completamente vendido, con una asistencia esperada de 115.000 personas. “No hay una sola entrada disponible, es un éxito rotundo”, destacó el periodista. Este entusiasmo no es casual: Miami combina turismo, infraestructura y un ambiente latino que lo convierten en el escenario ideal para la Fórmula 1 moderna.

Prueba de ello es el anuncio reciente de una extensión del contrato del Gran Premio hasta 2041, “el más largo en la historia de la Fórmula 1”, según Mc Gough. Bajo la gestión de Liberty Media, la categoría ha apostado fuerte por Estados Unidos, con tres carreras anuales (Miami, Austin y Las Vegas) y hasta un terreno propio adquirido en Las Vegas para consolidar su presencia.

¿Podrá alguien batir a McLaren?

Con McLaren liderando la FP1, la gran pregunta es si algún equipo podrá desafiar su dominio este fin de semana. “A lo que se ha visto inicialmente, están cerca”, respondió Mc Gough. “Verstappen ha estado cerca, Leclerc ha estado cerca. La clave estará mañana en la clasificación para el Gran Premio. En la quali sprint de hoy, nadie va a arriesgar demasiado porque necesitan el auto listo para mañana, pero la clasificación del sábado será definitoria”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El periodista destacó la competitividad actual de la Fórmula 1, con “seis o siete autos mezclados adelante”: los dos McLaren, los dos Ferrari, el Red Bull de Max Verstappen y los dos Mercedes, que también mostraron un rendimiento sólido. “Piastri se ha puesto como el hombre fuerte en esta apertura, pero Norris no se va a quedar atrás”, pronosticó. La batalla en la pista promete ser intensa, y el resultado dependerá de la estrategia, la puesta a punto y, por supuesto, el talento de los pilotos.

Entrevista de "Viva la Radio".