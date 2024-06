Volvió a Malvinas y cumplió el deseo de la mamá de un compañero caído en combate

A 42 años de la rendición de las tropas argentinas en Puerto Argentino, el excombatiente Fabián Volonté regresó al territorio que lo vio combatir con tan solo 19 años. El objetivo de su viaje fue cumplir el deseo de la madre de un compañero caído en la guerra de 1982.

En Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Volonté emocionó a todos con su relato y sus recuerdos. “Nos hicimos presentes en el cementerio de Darwin para rendirle honores a todos los héroes que están allá. Es la primera vez que vuelvo a Malvinas. Vine con mi hija y 10 compañeros. Pude rehacer algunas fotos que tenía de la isla, me las saqué en el mismo lugar 42 años después”, contó.

“Ignacio (el combatiente fallecido) era hijo único y de madre viuda, y dio su vida por la patria. Un ejemplo para todos los argentinos, un ejemplo de entrega. Tenía 19 años, como casi todos los que fuimos”, señaló, y expresó: “Es fuertísimo estar acá. Volver a recordar todos los lugares en donde estuve. Mi misión era ser cableoperador. Caminar de vuelta por la noche, que era algo que hacíamos, sentir el frío en la cara. Hoy cierro una etapa, si no son argentinas no volveré más”.

Volonté rememoró la rendición y dijo que en ese momento se impartió la orden de un contraataque masivo, que no ocurrió finalmente. “Después destruimos el material para no caer en manos del enemigo y no quedar prisioneros”, afirmó.

En estos días, tuvieron la oportunidad de compartir una mesa con exsoldados ingleses. “Nos sentamos a charlar con excombatientes ingleses, tenían también 19 años en su momento –precisó-. Hubo charlas amenas, confesiones, una charla casual en una mesa. nos sacamos una foto y nos dimos un abrazo. Fuimos actores de un hecho irrepetible. Ellos tuvieron la suerte de las armas y ganaron el combate. Dijeron que tuvieron muchas bajas y casi perdieron la guerra”.

Dura historia familiar y un último deseo

Volonté fue a Malvinas acompañado por su hija. “Está sorprendida por el clima, por como pudimos estar ahí 74 días sin protección ni nada”, destacó.

Y se acordó del momento en el que emprendió viaje a la guerra. “Le dije a mi hermano que me traiga cigarrillos y una cámara de fotos. Le pedí que no le contara a mi vieja que me iba a Malvinas. No quería que se angustie. Mi mamá se acercó al cuartel a traerme algo, pero ya me había ido. Mi mamá se encerró 40 días en una habitación, no quería comer. Solamente esperaba al cartero para recibir una carta mía”, dijo.

Por último, reveló su mayor deseo: “Quiero que hagan un cenotafio en la Chacarita, que haya un panteón de héroes, que no queden enterrados en fosas comunes. En Malvinas solo deben estar los que dejaron la vida en este lugar”.