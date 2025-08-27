¿Cuándo llega la tormenta de Santa Rosa a Córdoba?

El meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, Marcelo Madelón, confirmó a Cadena 3 que la tormenta de Santa Rosa impactará en Córdoba el sábado 30 de agosto.

Según el especialista, se esperan lluvias tanto para ese día como para el domingo en la zona central del país, marcando un cambio significativo en las condiciones climáticas.

La tormenta de Santa Rosa es un fenómeno tradicionalmente asociado con un período que abarca del 25 de agosto al 4 de septiembre, coincidiendo con la festividad de Santa Rosa de Lima, celebrada el 30 de agosto.

Este evento meteorológico simboliza la transición del invierno a la primavera en el hemisferio sur, aunque su ocurrencia no siempre es predecible.

El mito detrás de la tormenta se remonta a 1615 en Lima, Perú, cuando Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, habría orado para proteger la ciudad de un ataque pirata holandés.

Según la leyenda, una fuerte tormenta desató ese día, dispersando a los invasores, lo que llevó a los fieles a atribuirle un milagro a sus plegarias.

Esta historia se popularizó en Argentina, especialmente en regiones como Córdoba y el Río de la Plata, donde se espera un cambio climático alrededor de esa fecha, aunque los meteorólogos lo relacionan más con el choque de vientos cálidos y frentes fríos propios de la temporada.

/Inicio Código Embebido/

Clima. Tormenta de Santa Rosa: ¿el mito se hace realidad? El meteorólogo Marcelo Madelón explicó en Cadena 3 de qué se trata la leyenda que se popularizó en la zona del Río de la Plata, en Córdoba y en la región de Cuyo.

/Fin Código Embebido/