Tormenta de Santa Rosa: ¿el mito se hace realidad?

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que la tormenta de Santa Rosa es una expresión popular que relaciona la ocurrencia de una tormenta, o por lo menos un cambio en las condiciones del tiempo en un lapso de entre 5 días antes y 5 días después del 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad de Santa Rosa de Lima.

La expresión tiene su origen en una leyenda que atribuyó a los poderes místicos de Isabel Flores de Oliva una fuerte tormenta que impidió que piratas holandeses atacaran la ciudad peruana de Lima.

Según los meteorólogos, el evento no tiene la certeza que el imaginario popular le atribuye, e imputan su ocurrencia al choque de los primeros vientos cálidos con los frentes fríos producto del acercamiento de la primavera.

Un poco de mito y otro poco de realidad

La leyenda se popularizó principalmente en la zona del Río de la Plata, en Córdoba y en la región de Cuyo.

Al finalizar agosto, suelen ingresar las primeras masas de aire cálidas y húmedas, que, al chocar con aires más fríos dan lugar a la formación de tormentas.

En los lugares donde no haya humedad disponible, el cambio de tiempo será simplemente una rotación del viento al sur, muchas veces con ráfagas y visibilidad reducida por polvo levantado por el viento.

