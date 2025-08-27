¿Un fantasma en el colectivo? La experiencia paranormal del "doble de Barili"

Un curioso episodio tuvo lugar en el colectivo que recorre la línea 119, que pasa frente al cementerio de Chacarita, en Buenos Aires, y dejó reflexionando a muchos.

Franco Narváez, chofer del servicio, compartió un video en su cuenta de TikTok donde se escucha el timbre del colectivo mientras el vehículo está vacío. La grabación se volvió viral y generó numerosos comentarios en las redes sociales.

"El colectivo está vacío. ¿Ven? No hay nadie. Y acá, mientras hago la espera, justo enfrente del cementerio, paso por acá y tocan el timbre". Esta situación inesperada generó intriga y risas, convirtiéndose en un fenómeno en línea donde muchos seguidores lo animan a seguir contando su historia.

A la par, el conductor del colectivo tuvo varios comentarios en su publicación de parte de usuarios que daban cuenta del parecido de su voz con la de Rodolfo Barili, conductor de Cadena 3 y Telefe.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En diálogo con la emisora, el chofer habló del extraño episodio que vivió en su trabajo y declaró que nunca tuvo una experiencia similar. "Es la primera vez que me pasa. Eso me llamó mucho la atención, por eso es que lo filmé". El revuelo ocasionado por el video fue notable ya que recibió innumerables cantidades de mensajes, bromeando sobre lo ocurrido y por su voz similar a la de Barili.

Franco también reveló que, antes de grabar, estuvo conversando con amigos sobre mitos e historias urbanas relacionadas con fenómenos extraños en colectivos. "Todo fue muy loco. Tampoco era algo para subirlo, pero decidí que merecía ser compartido", dijo.

"Nunca dimensioné hasta dónde iba a poder llegar", concluyó "el doble de Barili".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Rodolfo Barili.