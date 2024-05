Cristian Castro dejó a su novia y se reconcilió con la cordobesa Mariela Sánchez

En un giro que sorprendió a propios y extraños, la empresaria cordobesa Mariela Sánchez dio detalles de su inminente reconciliación con Cristian Castro. La noticia, anunciada a través de las redes sociales, dejó a los fanáticos en vilo y generó una ola de especulaciones.

El reencuentro

Al ser consultada sobre la reconciliación, Mariela le dijo a Cadena 3: "Fue todo por teléfono. Aún no nos reencontramos. Cuando tenga certeza de todo, te llamo".

Las palabras de Cristian

Según Mariela, el cantante fue quien tomó la iniciativa para volver a encontrarse: “Quiero decirte que no voy a perderte más. Si supieras lo solo que me he sentido. Haremos una historia de amor, en tu mirada y en la mía, Dios sabía qué hacía”.

Lo pendiente

La gran pregunta que todos se hacen es: ¿cuándo será el reencuentro? Mariela explicó que están en plena conversación al respecto. “Tengo un hijo de 21 años y una empresa aquí en Córdoba. Necesito acomodar los tiempos y dejar todo organizado para cuando esté afuera unos días”, señaló la empresaria a Teleshow. Además, están evaluando la apretada agenda de compromisos y shows de Cristian. “Lo primero que seguramente haremos es abrazarnos y charlar. Aún no tenemos el punto de encuentro definido, pero será muy pronto. No sabemos cuál será la ciudad, pero estamos ansiosos por reencontrarnos”.

Mariela Sánchez, la empresaria cordobesa que volvió a ganar el corazón de Cristian Castro.

La opinión de Ingrid Wagner

Ingrid Wagner, la última novia conocida de Cristian Castro, también se pronunció tras la noticia de la reconciliación. “Cris fue siempre increíble conmigo, atento, caballero, buena persona. Solo que no puedo seguir su ritmo”, confesó. “Está bueno que se amen, y ojalá Cris encuentre en ella lo que necesita”. A pesar de todo, Ingrid no dejó de destacar su cariño por el cantante. “Eso no cambia. No se pueden manejar los sentimientos. Siempre tuve otras prioridades, como mis hijos adolescentes y el riesgo que genera no estar presente”.

