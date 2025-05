Carmen Barbieri arremetió contra Marina Calabró con fuertes críticas

Carmen Barbieri y Marina Calabró protagonizaron un nuevo capítulo de su conflictiva relación en el que las declaraciones de la artista desataron polémica. Barbieri, en una reciente aparición, no se guardó nada al referirse a Calabró y la calificó como "mala compañera" y "muy mala conduciendo". Estas acusaciones surgieron en respuesta a ciertos comentarios que la hija de Juan Carlos Calabró había realizado previamente, sugiriendo que los directivos de Canal 9 no estaban satisfechos con el programa de Barbieri, titulado "Con Carmen".

Una disputa mediática encendida

Durante su intervención, Carmen Barbieri fue más allá, mencionando: "Nos va bien, lo digo bajito para que no te duela tanto, no sangres por la herida, nos va mejor que a vos". Estas declaraciones acentuaron la fricción existente entre las dos figuras del espectáculo. Barbieri, con un tono provocador, exclamó: "por medio o un punto tanta maldad tenes?". La artista también se defendió de las acusaciones de Calabró, asegurando tener su "luz propia", mientras que insinuó que su colega necesitaba "luz" para destacar.

Contexto de la disputa

Las tensiones entre Barbieri y Calabró no son un hecho aislado, sino que forman parte de un contexto más amplio de rivalidades y conflictos en el mundo del espectáculo argentino. Estas desavenencias a menudo alimentan la cobertura mediática y generan debates entre los seguidores de ambas. La sahida de Barbieri en defensa de su programa y su carrera no solo busca establecer su posición, sino también dejar claro que no teme expresar lo que piensa sobre sus colegas, sin importar las repercusiones que esto pueda tener.

La enésima confrontación entre las dos figuras recalca las dinámicas de competencia en el ámbito de la televisión, donde cada comentario puede desencadenar reacciones fuertes y generar discusión entre los espectadores. De esta forma, Barbieri se reafirma como una de las personalidades más polémicas del medio, dispuesta a enfrentarse a cualquier crítica que ponga en duda su éxito.