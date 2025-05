Accidente en Circunvalación: un Fiat 147 volcó al esquivar una viga perdida

Un accidente conmocionó esta mañana la avenida Circunvalación, en la subida hacia el puente de la Mujer Urbana, dirección Cerro de las Rosas.

Un Fiat 147 conducido por Alan Ortiz volcó tras intentar esquivar una viga de dos a tres metros que, según el conductor, estaba inexplicablemente en medio del carril central.

En diálogo con Cadena 3, Ortiz relató el incidente: “Venía por el carril central a unos 100 km/h, y de la nada vi una viga en el suelo. Intenté esquivarla, pero la golpeé con una rueda, traté de enderezar el auto y se dio vuelta”.

Afortunadamente, el conductor salió ileso. “Por suerte no me pasó nada. El auto es una pena, pero estoy perfecto. Unas personas me ayudaron porque las puertas se trabaron contra el pavimento”, agregó.

El hecho ocurrió en una zona de alta circulación, generando demoras en el tránsito. La Policía de Córdoba trabaja en el lugar, asistiendo y regulando el paso, mientras se realiza el remolque del vehículo volcado.

Las autoridades investigan el origen de la viga, presumiblemente perdida por otro vehículo, y recomiendan transitar con precaución en la zona.

Informe de Celeste Benecchi