Eial Moldavsky expresa su arrepentimiento por el escándalo con Lali Espósito

Un arrepentimiento marcado por el pasado

El humorista Eial Moldavsky volvió a abordar el polémico episodio relacionado con Lali Espósito, tras enfrentar críticas fuertes por revelar detalles íntimos en vivo. En diálogo con Luis Novaresio, el panelista dejó en claro cómo lo afectó esa experiencia. Aseguró: "Fue un gran bajón. Miro ese momento y no me gusta lo que veo, me da vergüenza", refiriéndose al momento que se hizo viral y lo puso bajo el escrutinio público.

Haciéndose eco de la filósofa Hannah Arendt, Moldavsky reflexionó sobre el perdón y el arrepentimiento, declarando que "uno no perdona actos, perdona personas, porque las personas son más que sus actos". Esta reflexión sirvió como base para su declaración sobre la importancia de reconocer los errores. "No entiendo a la gente que no se arrepiente de nada. Yo me arrepiento muchas veces de cosas que hice", admitió.

Las decisiones que pesaron en su vida

El hijo del humorista Roberto Moldavsky también se mostró contundente al hablar de las decisiones dolorosas que ha tomado. Expresó su pesar, no solo por la situación pública, sino por decisiones más personales que aún lo afectan: "Tomé decisiones en mi vida que todavía me duelen, no solo esto, sino cosas más íntimas, con personas que quiero: mi viejo, mi hermana, amigos".

El joven panelista comentó cómo vive con el peso de la culpa: "Cada vez que pienso en eso que hice, lo desharía. El arrepentimiento nunca se me fue. Si pudiera cambiar esa decisión, lo haría sin dudar".

Afrontando el futuro con esperanza

Pensando en el futuro, Moldavsky se propuso redimirse: "Pienso que en algún momento voy a poder ‘tapar’ esas decisiones con cosas de las que me sienta más orgulloso, pero están ahí… me acompañan siempre, como si se subieran conmigo a todos los aviones".

Su cierre fue contundente: "Podrían decirme que todo lo que hice me trajo hasta acá… pero la verdad, preferiría que otra persona me hubiese traído. Quiero ser distinto".