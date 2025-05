Lali Espósito respaldó a Darín y cruzó a Milei por la situación del Garrahan

La cantante Lali Espósito hizo un panorama sobre su visión política actual y señaló que, en presencia de cuestiones relevantes como la crisis en el Hospital Garrahan, se hace foco en el precio que Ricardo Darín abona una docena de empanadas al tiempo señaló, en forma sarcástica que "está buenísimo pegarle a Darín".

En un móvil improvisado, la artista respondió todas las preguntas de diversos medios, aunque a varios cuestionamientos, les reprochó la formulación. En principio y desde lo más banal, la artista afirmó que suegra trabaja en el área de vestuario de Telefe y que serán compañeras, ya que participará como jurado de una nueva edición de La Voz Argentina.

Por tanto, un reportero consultó si la madre de Pedro Rosemblat le elegía la ropa. Cortante y con gracia, Espósito refutó: “No, yo tengo mi vestuarista, Maru Beltrancio”. En la misma línea y sobre su pareja, reveló: “No hablamos tanto de casamiento nosotros. Convivimos hace un año y pico y es espectacular. Tenemos una rutina, pero está buenísima”.

No obstante, se refirió a la edición próxima a estrenar del canal de las pelotas. Lali se mostró emocionada por sus nuevos compañeros en el reality: “-Nico- Occhiato, Luck Ra que también se suma al jurado, con los Miranda ya somos familia y con La Sole ya compartimos otras ediciones, así que hay una sensación muy linda en el programa”.

En otro órden de cosas, puso sobre la mesa la realidad de la televisión nacional: “Pude trabajar en la tele haciendo novelas, cuando las novelas nacionales tenían un lugar en la televisión porque se podía producir. Ahora no hay mucha ficción para los actores y hay tele de entretenimiento”.

En el eje del conflicto mediático quedó Ricardo Darín que, en una fuerte crítica al gobierno, sostuvo que la docena de empanadas cuesta $48 mil. Claro está que luego de ese mensaje, recibió fuertes críticas y generó una importante repercusión.

Al respecto, la cantante calificó como “bizarro” el enfoque de las críticas y añadió: “Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo. Lo que pasa es que estamos en una época tan corta y chata en las conversaciones que son poco importantes”.

“Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión que puede dar como cualquier ciudadano sobre que pagó algo caro y lo vamos a saltar a matar porque está buenísimo -sarcástica- pegarle a Darín en este momento, que es el foco y después será otro”, remarcó.

“He sido el foco de atención en algún momento. Creo que hay cosas que importan mucho más como el Garrahan. Sin embargo, estamos hablando de una empanada”, sentenció con énfasis en la crisis financiera y salarial que vive el nosocomio a causa de los recortes implementados por el gobierno de Javier Milei.

Esto dio lugar a una mirada más amplia y Espósito apuntó: “Hay intolerancia en general de todos con todos. Un hablar del otro y una cancelación constante de lo dicho o no. Es una época un tanto insoportable, sínica, corta, con cero profundidad de discusión política. Está todo muy twitterito. Aburrido”.

Además, retomó sobre las fuertes respuestas que reciben los artistas tras brindar su pensamiento: “Entiendo a quien no se siente capaz de recibir eso después de opinar, pero me parece mal que uno no pueda opinar sobre lo que sea: que te encanta o no Milei. No sentir que te atacan con un nivel de saña letal”.

“Darín sabe todo y se nota cuando lo van a buscar y habla con la tranquilidad que maneja. Todos sabemos quién es Ricardo Darín. No voy a poner en tela de juicio nada. Me solidarizo, de todas maneras, con él y con todo los que reciben ese nivel de hate”, continuó.

De manera directa, se enfocó en el enfrentamiento con el primer mandatario: “Todos deberíamos poder hablar con el presidente. Deberíamos poder tener un ida y vuelta y sentir que nos representa. Aunque no estés de acuerdo con sus políticas, está bueno sentir que podés escuchar a un presidente y ver qué está pasando en tu país”.

“Se torna difícil ese ida y vuelta con una persona que sólo llama ‘mandriles’ a quienes no opinan como él. Te sentís un poco raro porque (...) Yo vivo en este país. Es desde donde aporto y el lugar de donde soy. No hablo de partidos políticos, sino de un representante, de un primer mandatario”, cerró.

Asimismo, recientemente Fito Páez, quien se había considerado “feminista de siempre”, opinó que “Si decidís bailar eso, que te van a perrear y garchar toda la noche, es problema tuyo. Después, cuando vayas a defender tus derechos al congreso, no me pidas que te apoye”.

Ante esto, la intérprete contrapuso: “No estoy de acuerdo con que porque alguien perré, no merece ganar derechos. Tengo charlas muy interesantes con Fito siempre, lo amo, es un amigo y un artista que admiro profundamente. Como todo en esta época, hay que tener en cuenta el contexto en el que lo dijo”.

Por último, recordó que Eduardo Feinman la consideró una posible candidata política y negó: “Dejate de joder -entre risas-. Así estamos. Soy cantante, actriz y hago lo mío. El artista es generador de opinión desde que el mundo es mundo,y desde que el arte es arte y me siento libre de decir lo que pienso”.