Cómo funcionan los servicios este día no laborable en Córdoba
El transporte urbano en Córdoba opera con frecuencia de sábado, y la recolección de residuos será normal. Estacionamiento gratis hoy y cementerios abiertos.
15/08/2025 | 09:09Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
-
Audio. Cómo funcionan los servicios este día no laborable en Córdoba
Siempre Juntos
Los servicios en Córdoba funcionan de manera especial: este viernes, que es día no laborable, el transporte urbano de pasajeros circula con frecuencia de día sábado, aunque se incluye refuerzos para atender la demanda.
Durante el resto del fin de semana, el servicio de transporte se prestará de manera normal. La recolección domiciliaria de residuos seguirá su curso habitual los tres días.
En cuanto al estacionamiento medido y controlado, será gratuito en los lugares permitidos este viernes. Durante el sábado, el servicio funcionará con normalidad en su horario habitual de 8 a 14.
Es importante destacar que las plantas de ITV permanecerán cerradas a lo largo de todo el fin de semana.
Por su parte, los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos todos los días desde las 8 hasta las 18.
El Palacio 6 de Julio mantendrá sus puertas abiertas hoy viernes y el sábado de 8 a 16, permitiendo la activación de la tarifa social para personas mayores de 70 años del boleto urbano. Las demás dependencias municipales, sin embargo, permanecerán cerradas.
