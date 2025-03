Comienzan las clases en Río Negro y Unter denuncia problemas edilicios

Las clases en las escuelas públicas de Río Negro comenzaron este miércoles sin medidas de fuerza, aunque se registran demoras en la localidad del Bolsón debido a incendios, por lo que los estudiantes de esta región iniciarán el próximo miércoles.

Sin embargo, el sindicato docente Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), en Bariloche, denunció problemas edilicios en algunas escuelas.

Adriana Lizaso, secretaria general de UNTER en Bariloche, expresó en Cadena 3 que "no todos los chicos van a poder iniciar las clases hoy, como pasa acá", ya que la jornada completa no puede comenzar debido a la falta de insumos para el comedor: "La escuela 343 de Barrio Unión está sin agua. El jardín del barrio Rivero, el jardín maternal, está sin gas. Asique no arrancan con normalidad".

Informe de Marcela Psonkevich.