Cancelaron la gira en Chile de una banda tributo a Nirvana "por ser argentinos"

La banda argentina Supersonics, reconocida por hacer tributo a Nirvana, sufrió la cancelación de su gira en Chile debido a amenazas recibidas tras los incidentes ocurridos en Avellaneda durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile.

Esteban Molina, baterista de la banda, explicó en Cadena 3 que tenían tenían una gira programada para Quilpué, Talcahuano y Santiago, y tras el partido del "Rojo" ante la "U" de Chile, le empezaron a llegar mensajes anónimos con amenazas, que incluían fotos del auto y la casa de uno de los productores chilenos. Y todo ello llevó a la decisión de cancelar los shows.

"La única explicación que nosotros encontramos fue ser argentinos. Lo vinculamos directamente con eso y con una cuestión xenófoba hacia nosotros", comentó Molina, quien también contó que el productor chileno denunció las amenazas en Chile, pero no recibió garantías de seguridad, lo que lo llevó a suspender los shows.

La banda decidió comunicar la verdadera razón de la cancelación, enfatizando que no hubo provocación por su parte y que su actuación no tenía relación con el fútbol. "No tenemos nada que ocultar, no hicimos nada malo, y queríamos ir en contra de la corrección política, porque muchas veces no se cuenta la verdadera razón de las cosas", declaró el baterista.

Esteban también destacó que no generalizan esta xenofobia a todo el pueblo chileno, ya que muchos fanáticos del país vecino les han mostrado apoyo. Sin embargo, la situación plantea un precedente preocupante sobre la seguridad de los artistas argentinos en Chile.

"Ganaron los malos", concluyó Molina, refiriéndose a la cancelación de la gira.

Entrevista de "Siempre Juntos".