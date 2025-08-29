Vive en Chile, lo atacaron a tiros por ser de Independiente y escapó a Mendoza

Maximiliano (35), su esposa Tami y su hijo de nueve años se vieron obligados a abandonar su hogar en Coquimbo, Chile, y regresar a Mendoza tras sufrir una serie de violentos ataques por parte de hinchas de la Universidad de Chile.

La familia, que residía en el país trasandino desde hace una década, fue víctima de agresiones debido a la reconocida simpatía de Maximiliano por Independiente.

La noche de los disturbios en Avellaneda, la camioneta de la familia, estacionada frente a su casa en Coquimbo, fue baleada, mientras que Maximiliano recibió insultos y amenazas. El incidente coincide con un audio viral de WhatsApp que circula en Argentina, en el que un chileno asegura que "todas las barras se unieron" para atacar vehículos con patente argentina.

Desesperado, Maximiliano acudió a una comisaría local para denunciar los hechos, pero un carabinero le informó que no podían actuar al respecto. Ante la falta de protección y el temor por su seguridad, la familia decidió recoger lo indispensable y viajar a Santiago, para luego cruzar la cordillera hacia Las Heras, Mendoza, donde se refugiaron en casa de familiares una vez que el paso Cristo Redentor fue habilitado tras fuertes nevadas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Maximiliano, comerciante y trabajador de una empresa minera, expresó su preocupación por un eventual regreso a Chile, donde es conocido en su barrio por su nacionalidad argentina y su apoyo al "Rojo". Por temor a represalias, pidió que no se publiquen imágenes suyas ni de su vehículo. La familia enfrenta ahora la incertidumbre de reconstruir su vida tras esta traumática experiencia.

"Jamás fuimos barra brava, simplemente somos hinchas de Independiente. A mí me mandaban mensajes por Instagram amenazándome con que iba a tener problemas y que tuviera cuidado con mi mujer e hijo", explicó Maximiliano a Cadena 3.

Menciona que, a pesar de tener amigos chilenos que se preocuparon por su bienestar, el ambiente se tornó muy hostil. Su decisión de regresar a Argentina se vio reforzada por la sensación de inseguridad y la falta de apoyo de organismos de seguridad en Chile.

"Mi mujer ya no se siente cómoda. Cuando se meten con un hijo, a uno se le sale el alma", confesó. La familia ya empezó a buscar un nuevo colegio en Argentina para su hijo, dejando atrás una vida de 10 años construida en Chile. "Nosotros tenemos pruebas de todo, pero no hemos querido difundirlas por temor a represalias", concluyó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá y Gustavo Gutiérrez.