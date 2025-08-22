Independiente vs. U. de Chile: acusan "connivencia de la Policía con la barra"

FOTO: Violencia en Independiente - Universidad de Chile: críticas al operativo de seguridad

La violencia que se vivió en el partido entre Independiente y Universidad de Chile sigue generando críticas hacia la organización y la seguridad del evento deportivo.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su sorpresa por la unilateralidad de los detenidos chilenos, y aseveró que el fiscal general trabaja para identificar a los barrabravas del "Rojo" involucrados.

Bullrich también indicó que la Policía bonaerense debió actuar antes frente a los primeros incidentes de violencia.

"Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas. No se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones", afirmó la ministra, haciendo alusión a la falta de intervención durante el caos en las tribunas.

Juan Manuel Lugones, ex titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APREVIDE), afirmó en Cadena 3 que hubo una clara falta de prevención y aseguró que el Estado debió intervenir al desatarse la violencia.

"Todo lo que se pueda hacer mal desde la organización del partido, se hizo", señaló. Y destacó: "¿Qué justificación hay para que la Policía no haya hecho nada y haya permitido que la barra brava de Independiente llegara hasta donde llegó? La única respuesta es la connivencia de la Policía con la barrabrava de Independiente".

Lugones criticó la responsabilidad delegada de seguridad a Conmebol, sugiriendo que este argumento sirvió a las autoridades para evadir su deber: "Los hechos que estaban sucediendo en la tribuna no pueden tomarse como hechos en los cuales el Estado no tiene que intervenir", reiteró.

Finalmente, subrayó la importancia de tener en cuenta la peligrosidad de la hinchada de la U. de Chile en la planificación de eventos y manifestó que lo que sucedió en esa tribuna no puede eximir al Estado de sus responsabilidades ante la violencia.

Entrevista de Radioinforme 3.