Tras el escándalo, Independiente no jugará de local ante Platense
Lo confirmó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
22/08/2025 | 09:08Redacción Cadena 3
FOTO: Independiente y Universidad de Chile protagonizaron serios incidentes el miércoles en Avellaneda.
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó que el primer equipo de Independiente no hará de local en su estadio el próximo domingo frente a Platense tras los graves incidentes ocurridos durante el partido ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.NOTICIA EN DESARROLLO…
[Fuente: Noticias Argentinas]