Independiente responsabiliza a U. de Chile por violento episodio en la Copa Sudamericana

BUENOS AIRES (AP) — El club Independiente responsabilizó de lleno a Universidad de Chile por los hechos de violencia que derivaron en la cancelación del partido del miércoles por los octavos de final de la Copa Sudamericana, al afirmar que se trató de un ataque “cobarde y planificado”.

Los enfrentamientos entre hinchas dejaron casi una veintena de heridos, un centenar de detenidos -que al día siguiente fueron liberados- y múltiples destrozos.

Dos de los lesionados —ambos hinchas de U. de Chile— permanecían el sábado internados en un hospital de Avellaneda, localidad en la populosa provincia de Buenos Aires. Uno de ellos, identificado como Jaime Mora de 56 años, se encontraba estable y el otro, Gonzalo Alfaro de 33 años, se mantenía aún con pronóstico reservado, según el parte oficial.

Tres hinchas heridos más fueron dados el viernes de alta.

El sábado, Independiente difundió un video a través de sus redes sociales. Mediante un collage de imágenes de los episodios del miércoles, acompañado por una voz en off, indica que “los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó”.

“Durante tres horas”, los simpatizantes del club chileno “destruyeron cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron con las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas”, añade el conjunto argentino. “Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente”.

En el video, se afirma que “los desmanes” eran “un ataque cobarde y planificado”. No se explica, sin embargo, cuál es el fundamento para determinar que se realizaron planes para cometer los hechos violentos.

Según el informe del ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, un grupo menor de los cerca de 4.000 hinchas de la U de Chile que fueron ubicados en una tribuna superior del estadio Libertadores de América, rompieron baños, locales de venta de comida rápida y butacas. Apenas inició el partido, arrojaron objetos a los fanáticos locales.

Los hinchas de la U de Chile desoyeron las advertencias de las autoridades policiales por altoparlantes y se les ordenó retirarse del estadio. Fue en ese momento que decenas de barrabravas de Independiente vulneraron los accesos a la tribuna visitante y agredieron salvajemente a la parcialidad rival. No había policías ni seguridad privada en ese sector.

“A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción”, reconoció Independiente.

Aseveró que colabora con la Justicia para identificar a “los delincuentes que se esconden detrás de un escudo”, en referencia a los barrabravas locales que la emprendieron contra los simpatizantes del equipo chileno.

Dos chilenos se tiraron de la tribuna al vacío para escapar de los agresores. Otros quedaron tendidos, inconscientes y ensangrentados.

El video de Independiente -de casi tres minutos de duración- anticipa que, una vez que determine la identidad de las personas involucradas en los hechos de violencia del lado de sus seguidores, procederá a “expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol”.

El sábado aún se aguardaba una determinación por parte de la Conmebol acerca de las sanciones que ambos equipos recibirán en el marco de la Copa Sudamericana por lo ocurrido.

El partido cancelado con el marcador 1-1 (2-1 en el global de la serie a favor de U de Chile) no va a reanudarse y la unidad disciplinaria de la entidad sudamericana deberá pronunciarse sobre los hechos.

Los graves episodios derivaron en la intervención de altas autoridades de ambos países: el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó a Argentina y se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Luego del encuentro con el gobernante bonaerense, el presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo a través de la red social X (antes Twitter) que había dialogado telefónicamente con Kicillof y que le había informado que habían “identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile” y que “serán imputados por intento de homicidio”.

A nivel del fútbol local, los clubes enfrentaron consecuencias por lo sucedido. El partido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo de Clausura que este domingo debía disputar Independiente en calidad de local con Platense fue suspendido por decisión de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), y será reprogramado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Universidad de Chile tampoco jugará este domingo en el marco de su torneo local, donde iba a medir fuerzas frente a Everton.