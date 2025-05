Triunfo libertario en CABA: "La elección la perdió el PRO"

El expresidente Mauricio Macri se pronunció sobre la situación actual de su partido, el PRO, y su relación con otros líderes políticos, en medio de un contexto electoral complejo tras la derrota en CABA. Macri afirmó que "él (Larreta) creía que ganaba la elección, nos ganaba a nosotros, no, no, no. Él está muy mal por haber traicionado a su propio partido". Agregó que la decisión de Larreta de enfrentarse a quienes lo apoyaron en su carrera como jefe de gobierno lo ha dejado "descalificado humanamente".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Macri también criticó la estrategia de comunicación de su partido, señalando que "nunca en una mañana tuve que convocarlos para hablar de un intento de fraude". En este sentido, acusó al presidente de su gobierno, Santiago Caputo, de utilizar redes sociales para difundir información falsa y de no hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones.

El sociólogo Marcos Novaro, en una entrevista en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, analizó la situación del PRO y la reciente victoria de La Libertad Avanza. Novaro expresó que "la elección la perdió el PRO, la ganó La Libertad Avanza". Destacó que los problemas internos del partido son responsabilidad de Macri, quien "hizo todo lo posible para que Larreta esté fuera del partido".

Novaro también comentó sobre la estrategia de Macri al intentar formar una alianza con Javier Milei, afirmando que "su apuesta por una alianza fracasó y en el camino perdió a sus aliados". Según él, el PRO enfrenta un futuro incierto si continúa con la misma estrategia: "si sigue con esta mala estrategia va a terminar desapareciendo".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El politólogo añadió que la falta de participación electoral refleja una crisis de confianza en el sistema político: "la democracia argentina no está siendo muy convocante". Además, advirtió que la fragmentación política actual desalienta a los votantes y que el sistema necesita una renovación en su legitimidad.

Entrevista de Alberto Lotuf.