Productores, en llamas por la baja temporal de retenciones: "Es muy difícil…"

Néstor Roulet, productor agropecuario y ex secretario de Agricultura, expresó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, su preocupación por la situación de los pequeños y medianos productores, quienes se sintieron excluidos de la baja temporal de retenciones.

Roulet destacó la importancia de la transparencia en el manejo de las declaraciones juradas de venta al exterior, afirmando que "anotar las declaraciones juradas de ventas al exterior no quiere decir que vos tengas la mercadería". Según él, los productores se ven perjudicados por un sistema que favorece a unos pocos: "El que tiene silo bolsa guardado y quería mañana liquidar no puede. Ya está listo".

El exsecretario de Agricultura también criticó la falta de continuidad en las políticas agrícolas, señalando que "la tranquilidad es fundamental, sobre todo para una producción que tarda seis meses como mínimo para obtener los resultados". En este sentido, Roulet enfatizó que "hay que decirlo, hay que decirlo. No hay duda que el pequeño y mediano productor quedó mirando la pared".

Roulet consideró que el gobierno debe actuar con urgencia para evitar una mayor pérdida de ingresos en el sector, sugiriendo que "el gobierno tiene un solo plan, que es un plan macro, que es déficit cero". A su juicio, esta situación genera incertidumbre y dificulta la planificación de los productores: "Si te van cambiando las reglas de juego como lo están haciendo, es muy difícil producir".

Finalmente, Roulet concluyó que, en medio de esta crisis, los productores deben adaptarse a las circunstancias. "En la Argentina, en el mientras tanto, tenemos que seguirlo un poco con los consejos de Darwin, que no va a ganar el más fuerte, sino el que mejor se adapta", afirmó.

José Guisasola, productor agropecuario de Maciel, destacó la difícil situación que enfrentan los pequeños y medianos productores en el actual contexto económico. “El pequeño productor y el mediano se queda mirando la pared, fue un convidado de piedra en esto que fue un pedido de gobierno desesperado al campo para que liquiden”, expresó Guisasola, refiriéndose a las recientes políticas implementadas por el gobierno.

En su análisis, Guisasola diferenció entre los diversos tipos de productores, señalando que “una cosa es el pequeño y mediano productor y otra cosa es el productor, el fideicomiso, el pool de siembra”. Agregó que, a pesar de que este año la cosecha fue buena, “los precios que tuvimos cuando se cosechó no le sirven para nada al pequeño y mediano productor”.

El productor también criticó la falta de apoyo a los sectores más vulnerables y menciona el impacto de las políticas anteriores. “Esto es un manotón de ahogado por la crisis financiera que está viviendo el gobierno”, afirmó, aludiendo a la similitud entre las medidas actuales y las implementadas por el gobierno anterior. “Es exactamente el mismo plan, calcado”, sostuvo Guisasola.

Guisasola, quien tiene una producción diversificada que incluye leche, trigo y soja, resaltó la importancia de una política integral que contemple las necesidades de todos los productores. “Creo que tiene que haber una política integral”, señaló, y criticó la falta de consenso en la modificación de la política impositiva.

El productor también se preocupó por la situación de los jóvenes en el campo, afirmando que “muy pocos tienen posibilidad de seguir en el campo”. Además, mencionó que muchos pequeños productores están alquilando sus campos debido a los altos costos de producción, que superan los 20 quintales de trigo.

Entrevistas de Alberto Lotuf.