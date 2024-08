Lucero y la oferta paritaria: "Algunos aceptarán por presentismo, yo rechazaría"

Martín Lucero, secretario general de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Particulares), seccional Rosario, analizó la oferta salarial que realizó la provincia de Santa Fe en las paritarias de esta semana. El gobierno propuso un aumento de 10 por ciento para tres meses.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La propuesta es escasa, este año perdimos 28 por ciento contra la inflación. Para adelante el aumento cubre, pero para atrás no. La oferta será terriblemente discutida en las escuelas. Hay gente que aceptará por el presentismo. Yo la rechazaría”, aseguró Lucero en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Por otro lado, habló de la reforma previsional que estudian los equipos del gobernador Maximiliano Pullaro. “Parte de lo recaudado por la Lotería podría ir a la caja jubilatoria. Es una posibilidad de financiamiento. Y pedimos que el ajuste no lo paguen las mujeres. Quieren que se jubilen a los 65 porque hay igualdad de género. Los varones no quedamos embarazaos ni realizamos cuidados como las mujeres. No es paridad biológica, hay reconocimiento social y sindical”, explicó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y sentenció: “Con una caja específica docente tendríamos una mejor jubilación. No lo pedimos porque creemos en la solidaridad. Pero hay que justificar los regímenes especiales. Ahora quieren igualar la edad jubilatoria y subirla. Una maestra de jardín de infantes no se puede jubilar a los 65 años por más que la expectativa de vida se haya extendido”.