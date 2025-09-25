Estallaron los memes tras la eliminación de River de la Libertadores

FOTO: Los memes tras la eliminación de River de la Libertadores.

Por la vuelta de los cuartos de final, River cayó 3-1 y 5-2 en el global ante Palmeiras, que se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Las redes sociales nuevamente fueron protagonistas, en las que se vivió un partido aparte con el humor de por medio: reviví los mejores memes, reacciones y cargadas del encuentro.

river afuera de la libertadores: pic.twitter.com/t6oBCRC0x6 — chiara (@_chiaari) September 25, 2025

Los de River intentando agarrar a Vitor Roque.

pic.twitter.com/zN14l1OXeX — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) September 25, 2025

-noo como vas a alentar a un club brasilero??



el bostero mas tranquilo esta noche: pic.twitter.com/Q8CyDdkxdR — Peñargrol (@CAPArgento__) September 25, 2025

*Nadie*



River apenas ve a Vitor Roque: pic.twitter.com/fqDF434oiy — Tottenham Bolivia (@SpursBol) September 25, 2025

El árbitro buscando a Marcos Acuña para amonestarlo pic.twitter.com/uHAGFgoXZq — José Faruk Abdala (@jfabdala) September 25, 2025

