Estallaron los memes tras la eliminación de River de la Libertadores
El Millonario cayó en Brasil y se despidió en los cuartos de final.
25/09/2025 | 06:35Redacción Cadena 3
FOTO: Los memes tras la eliminación de River de la Libertadores.
Por la vuelta de los cuartos de final, River cayó 3-1 y 5-2 en el global ante Palmeiras, que se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025.
Las redes sociales nuevamente fueron protagonistas, en las que se vivió un partido aparte con el humor de por medio: reviví los mejores memes, reacciones y cargadas del encuentro.
river afuera de la libertadores: pic.twitter.com/t6oBCRC0x6— chiara (@_chiaari) September 25, 2025
Los de River intentando agarrar a Vitor Roque.— Un Metro Adelantado (@metroadelantado) September 25, 2025
pic.twitter.com/zN14l1OXeX
-noo como vas a alentar a un club brasilero??— Peñargrol (@CAPArgento__) September 25, 2025
el bostero mas tranquilo esta noche: pic.twitter.com/Q8CyDdkxdR
*Nadie*— Tottenham Bolivia (@SpursBol) September 25, 2025
River apenas ve a Vitor Roque: pic.twitter.com/fqDF434oiy
El árbitro buscando a Marcos Acuña para amonestarlo pic.twitter.com/uHAGFgoXZq— José Faruk Abdala (@jfabdala) September 25, 2025
