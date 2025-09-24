La revolución minera de San Juan: una oportunidad brillante para Argentina

Por Fernando Genesir

Estamos en la provincia de San Juan. Vinimos acá con un gran equipo de Cadena 3 Argentina, como parte de "La Argentina Posible", a ver esto que ya está ocurriendo, que es la segunda ola de las inversiones de la minería en la provincia de San Juan.

Estamos rumbo a uno de los proyectos mineros, disfrutando de los paisajes de San Juan, hacia el norte de la provincia de San Juan.

Hace ya una hora larga hemos salido de la ciudad de San Juan. Vamos en busca del lugar de los hechos propiamente dicho, como hacemos siempre, a descubrir esto que hemos llamado la revolución minera de San Juan. Emprendimientos extraordinarios que están empezando a funcionar, inversiones que están planteadas, puestas arriba de la mesa, que se cuentan por decenas de miles de millones de dólares, y que en algún momento, dentro de dos, tres, cuatro años, van a hacer explotar realmente a esta provincia y a otras provincias mineras de la Argentina.

Estamos rumbo a una de las minas que está operativa en estos momentos, son dos en realidad las que están operativas en la provincia de San Juan, y estamos con Marcelo Agulles, que es gerente de Comunicaciones de Minas Argentinas. Vamos a la mina Gualcamayo.

"La minería en los últimos 20 años cambió la provincia de San Juan, pero no se compara con lo que va a pasar en las próximas dos décadas, sin lugar a dudas. Hoy San Juan tiene dos yacimientos mineros metalíferos en producción, además de ser un productor histórico de cales fundamentalmente, pero en las próximas dos décadas nos vamos a convertir en el principal productor de cobre de Argentina y va a poner a San Juan en el mapa mundial de la minería", explicó Agulles.

Además, comentó que la minería va a convertirse sin lugar a dudas en el tercer complejo exportador de Argentina.

"Hoy estamos exportando todo el complejo minero argentino, exporta por 5 mil millones de dólares anuales, pero sin lugar a dudas vamos a alcanzar valores de por lo menos 10 o 15 mil millones en los próximos 10 años y puede duplicarse esa cifra seguramente una década después", agregó.

La mayoría son empresas extranjeras las que están invirtiendo y van a ser parte de esta segunda ola de la minería en San Juan. La minería en general es desarrollada por grandes corporaciones que tienen sus sedes fundamentalmente en Canadá, pero también en Australia, en Estados Unidos o India incluso, o Sudáfrica y son empresas que ya han llegado a Argentina.

Ya hoy en Argentina tenés a las principales empresas mineras del mundo invirtiendo y eso es una gran noticia porque la minería necesita grandes flujos de inversión que se generan justamente en esos centros importantes del mundo como son Canadá, como decía recién, también Londres y también Australia.

Vamos hacia Gualcamayo, que está a 250 kilómetros de la ciudad capital. Estamos a una altitud de 1.600 metros y cuando subamos a la mina vamos a llegar a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Vamos a vivir las dos experiencias porque Gualcamayo ha sido una mina mixta, entonces vamos a ir a la mina a cielo abierto para ver cómo fue la explotación en superficie y después nos vamos a meter bajo tierra a unos 300, 400 metros para ver cómo es el trabajo que hacemos en minería subterránea.