Cada tragedia en la calle reabre un debate recurrente sobre responsabilidades y prevención. En diálogo con Cadena 3, el abogado experto en tránsito Guillermo Pacharoni abordó las consecuencias legales de un siniestro vial cuando un peatón cruza de manera imprevista de noche y planteó por qué el enfoque punitivo o la apelación aislada a la conciencia individual resultan insuficientes para frenar las muertes evitables.

Responsabilidad penal, agravantes y mirada civil

Al analizar el escenario de un conductor que circula dentro de las normas y se encuentra de golpe con un peatón en la oscuridad, Pacharoni fue claro respecto del alcance penal: si las circunstancias se ajustan a esa dinámica, no hay culpa del automovilista por lo que se conoce como la culpa de la propia víctima.

Sin embargo, el letrado marcó diferencias clave según el fuero y la conducta previa al hecho:

En el plano civil, la responsabilidad puede plantearse en términos de responsabilidad objetiva, más allá de la imputación penal.

No es equiparable conducir en regla que hacerlo con exceso de velocidad, usando el celular, alcoholizado, inhabilitado o sin seguro, factores que funcionan como agravantes de la figura delictiva —un punto que, recordó, cuenta con media sanción del Senado en un proyecto de ley nacional—.

"La justicia tiene que investigar para atrás qué pasó, pero la seguridad vial tiene que proyectar hacia adelante qué hacemos para que esto no vuelva a suceder sin importar de quién fue la culpa. Si yo pongo el foco en la culpa, estamos fritos, porque esto va a volver a suceder."

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Por qué no se usan las pasarelas y el rol del Estado

Frente al reclamo habitual por la construcción de pasarelas, Pacharoni señaló que en la práctica —como ocurre en sectores de circunvalación o zonas industriales con alto tránsito y descenso de pasajeros de colectivos— muchas personas no las utilizan. Explicó que influye la llamada línea de deseo o de intención, vinculada a la tendencia humana de buscar el trayecto más corto y ahorrar energía, además de la dificultad para percibir la velocidad inversa de un vehículo que se aproxima.

Como referencia, apuntó que un auto a 100 km/h avanza a unos 30 metros por segundo —recorriendo 200 metros en pocos segundos—, y que por encima de los 60 km/h un impacto a un peatón implica un riesgo letal. A ello sumó que muchos conductores suelen temer más a una multa que al peligro real de no usar cinturón, casco o sistemas de retención infantil.

Por eso, sostuvo que la prevención no puede depender solo de la conciencia individual ni de la educación aislada. Según el especialista, el Estado es el principal garante de la seguridad vial y debe actuar con mejoras continuas de urbanismo, iluminación, control de velocidades, recorridos del transporte y barreras físicas —como alambrados o bloques New Jersey— en corredores conflictivos para impedir cruces riesgosos.

Evitar lo evitable

Los siniestros viales continúan figurando entre las principales causas de muerte en jóvenes hasta los 29 años en el país. Mientras la Justicia reconstruye cada caso para asignar responsabilidades, la advertencia de Pacharoni deja planteada una urgencia concreta: combinar investigación rigurosa con decisiones de infraestructura que reduzcan el margen de error humano antes de que ocurra la próxima tragedia.

Entrevista de Miguel Clariá.