Stolbizer pidió por la utilización social de bienes recuperados de la corrupción

La diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, expresó su optimismo respecto a los avances en la recuperación de bienes provenientes de casos de corrupción.

Stolbizer, reconocida por su trayectoria en la denuncia de este tipo de delitos, destacó la labor de los fiscales en causas emblemáticas como la de los Cuadernos y Vialidad, subrayando la importancia de la restitución de bienes para reparar el daño causado a la sociedad.

“Tengo la esperanza muy puesta en la fortaleza que estos fiscales vienen demostrando desde hace tiempo, la fortaleza, la incorruptibilidad, la valentía que han demostrado. No es fácil irse contra todo el poder", afirmó la legisladora a Cadena 3, al referirse a la actuación de fiscales como Diego Luciani, Carlos Mola, Fabiana Peón y Picardi, junto con el juez Casanello, en distintos casos de corrupción.

Stolbizer resaltó la acumulación de pruebas en la causa de los Cuadernos, donde "los propios acusados que son los que confesaron todos los detalles de los delitos, cuánto ponían, dónde lo ponían, quién lo trasladaba", lo que, según ella, demuestra un avance significativo en las investigaciones.

La diputada enfatizó la relevancia de recuperar los bienes obtenidos ilícitamente: "Es muy importante la recuperación de los bienes, que son los bienes habidos por la corrupción, o en algunos casos los bienes usados por la corrupción".

Además, abogó por la reutilización social de estos activos, argumentando que "lo que no me gustaría es que eso fuera a parar a una caja sin destino".

Para Stolbizer, la víctima principal de la corrupción es la sociedad, y los recursos recuperados deben destinarse a sectores como la educación, la salud, las rutas o los programas de discapacidad, que se vieron perjudicados por el desvío de fondos.

En relación a la causa Vialidad, donde se investiga a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Stolbizer cuestionó los intentos de la exmandataria por anular la ejecución de bienes, argumentando que “la cuantificación de los bienes de la corrupción ya se hizo mucho tiempo antes” y que los recursos presentados han sido rechazados. “Los bienes ya están embargados, por lo tanto, lo importante es que se vayan ordenando las subastas de esos bienes o el destino de esos bienes", señaló.

Stolbizer también mencionó antecedentes exitosos de decomiso, como en el caso de Ricardo Vázquez, exfuncionario ligado al transporte, donde se recuperaron bienes como un avión y un yate, destinados a fines sociales. Asimismo, en el caso de Lázaro Báez, se incautó un avión que fue reutilizado con fines sanitarios. “Son pequeños ejemplos de algunos casos en los que ya se dio el decomiso de bienes de la corrupción y la reutilización social”, afirmó.

La legisladora destacó su trabajo con la ONG Bien Restituido en un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la restitución de bienes provenientes de delitos, no solo de corrupción sino también de narcotráfico. “Pretendemos que todo eso por ley tenga una disposición final”, explicó, lamentando la parálisis en el Congreso que dificulta el avance de estas iniciativas.

Finalmente, Stolbizer criticó las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, quien calificó la condena de Cristina Fernández como “injusta”. “Eso implica de alguna manera el perdón o la tolerancia con la corrupción”, sostuvo, considerando que estas afirmaciones representan un retroceso grave.

Entrevista de Miguel Clariá.