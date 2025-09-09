El escándalo de la ANDIS llega a la AGN: senadores piden investigación “urgente”
Los legisladores Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Pablo Blanco (UCR) presentaron una nota ante la Comisión de Revisora de Cuentas para que le encomiende esa tarea a la Auditoría General de la Nación.
FOTO: La Comisión Bicameral Revisora de Cuentas es presidida por Miguel Pichetto.
Tres senadores opositores de relevancia para el equilibrio de la Cámara alta presentaron este martes una nota ante la Comisión de Revisora de Cuentas para que le encomiende a la Auditoría General de la Nación (AGN) para solicitar una investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ante el escándalo de los audios del ex titular de esa entidad, Diego Spagnuolo.
La iniciativa fue impulsada por los senadores porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) y por el fueguino Pablo Blanco (UCR), tres legisladores que le dieron varios dolores de cabeza al gobierno de Javier Milei.
“Consideramos que la gravedad de esta situación amerita una urgente intervención del Congreso, en general, y de la comisión a su cargo, en particular. El Poder Legislativo no puede mantenerse indiferente ante hechos graves y cuya magnitud no hemos terminado de conocer”, plantearon los legisladores en el texto.
Además, pidieron focalizar la investigación en los contratos suscriptos con la Droguería Suizo Argentina, empresa con vínculos estrechos con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el funcionario Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Revés para el Gobierno. El Senado rechazó el veto de Milei y reactivó ley de emergencia en discapacidad
Con 63 votos a favor y sólo siete en contra, la oposición, nucleada en el interbloque peronista, UCR, PRO y provinciales, revirtió una decisión clave del Ejecutivo.
En la misma línea, solicitaron otra auditoría en la ANMAT para “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”, según detalla la misiva dirigida a Miguel Pichetto, titular de la comisión revisora de la AGN.
Y también pidieron hacer foco en los laboratorios HBL Pharma y Ramallo por el caso del fentanilo contaminado.
La presentación de las notas llevó a que el diputado libertario Julio Moreno Ovalle defendiera al oficialismo con el argumento de que la iniciativa “forma parte del show, cuando esto ya está en la Justicia”. “Es un oportunismo lo que se busca con este tipo de cosas”, añadió.
Al cruce salió el jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP) en Diputados, Germán Martínez, quien sostuvo: “En la propia intervención del diputado, queda claro por qué hay que aprobar las solicitudes de auditorías. Acá no estamos hablando de falencias de procesos administrativos, sino de coimas”.
Por su parte, la diputada radical por Córdoba, Soledad Carrizo, pidió con otra nota ampliar el margen temporal de la auditoría sobre la ANDIS y llevarla a enero de 2022.
Fue por la denuncia que había hecho el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 19 de junio de 2024, cuando manifestó que habían detectado actividades fraudulentas en ese organismo durante la gestión de Alberto Fernández.
