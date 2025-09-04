Sigue internado en estado crítico el jubilado brutalmente asaltado en Carlos Paz

Un violento episodio de inseguridad conmocionó a Villa Carlos Paz el pasado fin de semana, cuando un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un salvaje asalto en su domicilio de calle Curuzú Cuatiá, a solo una cuadra de la avenida Sarmiento, en el sector norte de la localidad.

Las víctimas, un hombre de 83 años, identificado como Dante Pedrotti, y su esposa de 82 años, fueron atacados con extrema crueldad por, se presume, dos o tres delincuentes que irrumpieron en su hogar.

Los hechos ocurrieron cuando el matrimonio se iba a descansar. Los asaltantes rompieron una puerta para ingresar y, tras separar a la pareja, comenzaron a exigir dinero y joyas.

La mujer fue llevada a un sector de la casa, donde fue golpeada, mientras que al señor Pedrotti lo trasladaron al baño, donde lo agredieron brutalmente. Según el testimonio de la empleada doméstica, que trabaja con la familia desde hace 40 años, el hombre quedó "desfigurado" y fue encontrado maniatado.

A pesar de las ataduras, Pedrotti logró liberarse y pidió auxilio, lo que permitió que el caso saliera a la luz gracias a la información proporcionada por un vecino, ya que la Policía no dio a conocer el hecho.

La mujer fue internada en el hospital municipal de Villa Carlos Paz, mientras que Pedrotti, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Aeronáutico de Córdoba, donde permanece en la unidad de terapia intensiva (UTI) en estado crítico.

Marta, hija del matrimonio, dialogó con Cadena 3 y expresó su dolor: "Lo golpearon a matar. Estoy segura de que el propósito era matar, porque no hay otra explicación". Según detalló, su padre sufrió un infarto y una hemorragia intracraneal producto de los golpes, lo que complica su tratamiento debido a problemas cardíacos y arritmias. "Es inexplicable, indescriptible", agregó, destacando la brutalidad del ataque contra personas octogenarias e indefensas.

Informe de Abelardo Fonseca.