Brutal asalto a una pareja de abuelos de 80 años en Carlos Paz

El ataque se produjo el sábado en una vivienda cercana al centro.

01/09/2025 | 10:30Redacción Cadena 3

FOTO: Inseguridad en Villa Carlos Paz: dos jubilados heridos tras violento asalto

  1.

    Audio. Brutal asalto a jubilados en Carlos Paz

    Siempre Juntos

    Episodios

Un violento asalto ocurrido el pasado sábado por la noche en Villa Carlos Paz dejó a una pareja de jubilados con graves heridas y conmocionó a los vecinos.

El brutal hecho de inseguridad, que no se había dado a conocer públicamente durante el fin de semana, tuvo lugar a solo una cuadra y media del centro de la ciudad.

El ataque se produjo en la avenida Sarmiento, en su intersección con la calle Curuzú Cuatiá.

Según las primeras informaciones, delincuentes ingresaron a la vivienda de un hombre de 80 años y su esposa, que es no vidente, y los agredieron con una violencia inusitada.

Los ladrones, además de golpearlos de forma brutal, los ataron para intentar llevarse todas sus pertenencias.

Tras el calvario, el dueño de casa logró liberarse de las ataduras y, con gran esfuerzo, pudo pedir ayuda a la policía y a sus familiares. Ambos octogenarios fueron trasladados de inmediato a un centro de salud.

La situación del hombre de 80 años es crítica, y hasta el momento se encuentra en estado de gravedad. Su esposa, por fortuna, fue dada de alta en las últimas horas.

Este lamentable suceso ha generado gran preocupación en la ciudad, ya que no es el primer ataque contra adultos mayores en los últimos tiempos en Villa Carlos Paz.

La policía avanza con la investigación para dar con los responsables de este violento asalto.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa Carlos Paz? Un violento asalto dejó a una pareja de jubilados con graves heridas.

¿Quiénes fueron las víctimas? Un hombre de 80 años y su esposa, que es no vidente.

¿Cuándo sucedió el asalto? El pasado sábado por la noche.

¿Dónde tuvo lugar el ataque? En la Avenida Sarmiento, intersección con la calle Curuzú Cuatiá, a una cuadra y media del centro.

¿Cómo se encuentran las víctimas? El hombre está en estado crítico y su esposa fue dada de alta recientemente.

