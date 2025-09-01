En vivo

Habló la cuidadora de la pareja de ancianos brutalmente asaltada en Carlos Paz

"A mi patrón lo subieron en la ambulancia, muy golpeado, con la cabeza ensangrentada por todos lados", explicó Betty en diálogo con Cadena 3. Las víctimas tienen 82 años.

01/09/2025 | 13:55Redacción Cadena 3

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: X/Ilustrativa)

    Audio. Brutal asalto a abuelos de 82 años en Carlos Paz: testimonios escalofriantes

Un violento robo conmocionó a la ciudad de Carlos Paz este fin de semana, cuando una pareja de ancianos de 82 años fue brutalmente atacada en su domicilio ubicado en el centro. 

Betty, la cuidadora que acompaña a la pareja desde hace 40 años, relató a Cadena 3 los dramáticos momentos que vivieron las víctimas.

Según explicó la cuidadora, el hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del domingo. "Me llamó el yerno diciendo que los habían asaltado. Vine y encontré un desastre, la casa toda dada vuelta. A mi patrón lo subieron en la ambulancia, muy golpeado, con la cabeza ensangrentada por todos lados. A la señora, que es ciega, tenía la cara lastimada, le habían apretado la cara. Estaba muy nerviosa", relató con angustia.

La pareja fue sorprendida mientras descansaba. Los delincuentes, cuya cantidad no se pudo precisar –Betty menciona que pudieron ser dos o tres–, los sacaron de la cama y los golpearon con extrema violencia. "Eran salvajes, los agarraron con tanta saña, fue impresionante. Él se estaba recuperando de una lesión en la cadera, y ella es no vidente. Estaban totalmente indefensos", afirmó la cuidadora a Cadena 3.

El hombre, de contextura media pero debilitado por su reciente problema de salud, sufrió graves lesiones: hematomas en la cabeza, coágulos, un pulmón perforado y dos costillas fracturadas por los golpes. "Está muy grave, lo trasladaron al Hospital Aeronáutico de Córdoba desde el Hospital Municipal San Roque”, detalló Betty.

Los asaltantes reventaron una caja fuerte y se llevaron objetos de valor, principalmente joyas de oro. "Les pegaron para que digan dónde estaba la plata, pero no tenían", explicó Betty, quien destacó que los ancianos no lograron identificar a los agresores, aunque el hombre mencionó una voz con acento porteño.

El domicilio quedó en un estado desolador, con manchas de sangre en el camino al baño y la pieza principal, y un desorden absoluto. "Es un desastre la casa, una inseguridad total", lamentó Betty, quien ahora intenta ordenar el hogar mientras la pareja permanece bajo atención médica.

Informe de Abelardo Fonseca.

