Amenazaron a punta de pistola a vecinos que denunciaron a "la casita del after"

En el norte de la ciudad de Córdoba, en Villa Allende Parque, los vecinos denunciaron una situación de inseguridad extrema vinculada a un lugar conocido como "La Casita". Este establecimiento opera como un after clandestino desde hace años, generando molestias, violencia y temor.

Según un informe publicado el fin de semana por La Voz del Interior, los residentes reportaron incidentes graves, incluyendo amenazas armadas contra quienes denunciaron estas actividades.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, relató que el problema lleva más de una década afectando a los vecinos. "Una noche, transitando por la avenida Rafael Núñez en la camioneta del Ministerio, una persona me hizo señas desesperadas y me contó sobre esta situación. Es la misma persona que ahora está amenazada", afirmó en diálogo con Cadena 3.

Según el funcionario, el 5 de julio se realizó un operativo conjunto con la Municipalidad de Córdoba que resultó en la clausura total del lugar, donde se constataron "serias irregularidades" que fueron puestas en conocimiento de la Justicia.

En el operativo, se encontraron dos autos, uno con pedido de secuestro, y se describió el lugar como un "boliche" sin ninguna condición de seguridad, con instalaciones eléctricas ilegales y un ambiente "lúgubre y peligroso".

A pesar de la clausura, "La Casita" volvió a operar semanas después. Quinteros destacó un episodio reciente donde, tras una pelea originada en el interior del lugar, un vehículo arrolló intencionalmente a una motocicleta con dos personas a bordo, dejando a una de ellas gravemente herida.

Desde entonces, se dispuso una consigna policial permanente en la zona para evitar nuevos incidentes. "Es un lugar donde hay droga, violencia, descontrol absoluto. Los vecinos sufren un infierno: hay gente que hace sus necesidades en los jardines y hasta debieron vender sus casas por las presiones de esta gente", señaló el ministro.

Quinteros también remarcó en Cadena 3 a la necesidad de un cambio normativo para sancionar a los propietarios de inmuebles donde se realizan estas fiestas clandestinas. "Entregamos todo a la Justicia, pero necesitamos que las leyes y el Poder Judicial nos acompañen", afirmó. Además, reveló que él mismo fue denunciado por los responsables del lugar tras el operativo de julio, y que la fiscalía, a cargo de la doctora Mónica Liliana Copello, está investigando el caso, aunque hasta el momento no hay imputaciones ni detenciones.

El ministro vinculó a los responsables de "La Casita" con un "clan importante" de la noche cordobesa, mencionando una conexión con el clan Moyano, previamente detenido por causas de trata. "Es gente muy pesada. Cuando se investigue, quedará expuesto el rostro de la clandestinidad", aseguró.

Quinteros remarcó que el Ministerio de Seguridad mantiene una presencia policial constante en la zona y espera una pronta resolución judicial para que los vecinos recuperen la tranquilidad tras más de una década de conflictos. "Es incomprensible que esto siga funcionando. Espero que en pocos días podamos informar que las instituciones tomaron las decisiones necesarias", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.