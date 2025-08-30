En vivo

Una mañana para todos Notas

Desarticularon una fiesta clandestina con más de 120 personas en Córdoba

El operativo tuvo lugar en una casa de barrio Coronel Olmedo. El evento no contaba con las medidas de seguridad y cobraba entrada.

30/08/2025 | 11:04Redacción Cadena 3

FOTO: Policía de Córdoba. (Foto: archivo/ilustrativa).

La Policía de Córdoba desarticuló este sábado por la madrugada una fiesta clandestina en un domicilio ubicado en la calle Prudencio Murgiondo al 5.800, en el barrio Coronel Olmedo de la capital provincial.

El operativo se llevó a cabo tras constatar que el evento, que carecía de habilitación y medidas de seguridad, cobraba entrada para el ingreso. 

En el lugar se encontraban aproximadamente 120 personas, quienes se retiraron tras la intervención de las autoridades.

El despliegue policial se realizó con la ayuda del personal del Área de Fiscalización y Control de la Municipalidad.

