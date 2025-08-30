FOTO: Allanamientos en Canals: cinco detenidos por robo y tenencia ilegal de armas.

El 25 de agosto ocurrió un robo calificado en la ciudad cordobesa de Canals, que desencadenó una serie de acciones judiciales este sábado.

En ese marco se realizaron cinco allanamientos, donde se aprehendieron a tres hombres mayores de edad. Estos individuos son considerados por las autoridades como posibles autores de tenencia ilegal de armas de fuego.

Durante las operaciones, se secuestraron cinco armas largas, que incluyen tres carabinas y dos escopetas. Además, las fuerzas de seguridad también incautaron otros elementos de interés para la causa, como prendas de vestir, una motocicleta y un casco.

En otro de los allanamientos, se detuvo a un hombre mayor de edad por resistencia a la autoridad.

Las acciones continuarán en el marco de esta causa, que busca esclarecer los hechos ocurridos y dar con otros posibles involucrados.

