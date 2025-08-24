Desbarataron un “after” con más de 400 asistentes en Villa Allende Parque

FOTO: En el lugar, que no estaba habilitado, se vendía alcohol y había hacinamiento.

Hace semanas, en un procedimiento que estuvo encabezado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y por el director ejecutivo del Ente Municipal de Fiscalización y Control, Ezequiel Hormaeche, se realizó un megaoperativo en Villa Allende Parque, a raíz de una fiesta clandestina con más de 400 asistentes.

En la ocasión, y a través de distintas denuncias de vecinos de la zona, se constató que en una vivienda, ubicada sobre Rincón de Luna al 8000, en barrio Villa Allende Parque de la ciudad de Córdoba, se estaba llevando a cabo un "after", donde había más de 400 personas hacinadas, entre ellas menores de edad.

El lugar ya contaba con numerosos reclamos vecinales y el estado general era de descontrol, alto grado de alcoholismo entre los presentes y situaciones de violencia y agresividad contra inspectores, policías y funcionarios actuantes.

No había habilitación comercial ni condiciones mínimas de higiene o seguridad: cableado eléctrico expuesto, ausencia total de matafuegos, falta de luces y señalización de emergencia, no contaba con tablero reglamentario ni disyuntor diferencial, no tenía certificado de aptitud eléctrica, ni autorización municipal para funcionar, entre otras irregularidades.

En el lugar, se detectó venta ilegal de bebidas alcohólicas y se procedió al secuestro de equipos de sonido, luces y bebidas por un valor aproximado de $8.000.000. Posterior al operativo, el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba radicó una denuncia contra los responsables del evento ante la unidad judicial de Delitos Económicos.

Luego del operativo policial y municipal, los organizadores del evento radicaron una denuncia en contra del propio ministro de Seguridad, del titular del Ente de Fiscalización y Control, y del director de Espectáculos Públicos del Municipio, por "violación de domicilio, hostigamiento y persecución".

Incidentes este domingo 24 de agosto

En la madrugada, a partir de distintos controles tanto municipales como policiales, se constataron indicios de reapertura de este local clandestino, la cual fue desalentada de manera inmediata por el personal interviniente.

Posteriormente al control, alrededor de las 8.30, se registraron en la vía pública en frente de este domicilio distintos incidentes, a partir de los cuales un vehículo atropelló a un grupo de personas, presuntamente en el marco de un conflicto entre las mismas.

Al momento, no hay denuncias radicadas entre particulares por este hecho. Por otro lado, el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba radicará este lunes una nueva denuncia, ampliando los hechos, a partir de los incidentes de público conocimiento en el lugar.

"Desde el Ministerio de Seguridad, estamos en contacto permanente con los vecinos de la zona. No vamos a permitir que estos delincuentes que se creían dueños de la noche realicen este tipo de actividades ilegales que atentan contra la paz social, sobre todo de los vecinos de la zona. Hace poco más de un mes, ya realizamos un megaoperativo en este mismo lugar y denunciamos a los responsables ante la Justicia", señaló el Ministerio de Seguridad.

"Los organizadores de este evento tienen ligazón con el clan Moyano, quienes hoy están presos por realizar este tipo de eventos clandestinos, pero sobre todo por la actuación persecutoria de este Ministerio de Seguridad, de la Policía de Córdoba y del Municipio. El mensaje es claro, ninguna mafia de pseudo empresarios de la noche va atentar contra la paz y tranquilidad de los cordobeses de bien", cerró Quinteros.