Salta presentará amparo para restablecer pensiones no contributivas por invalidez

La provincia de Salta presentará un recurso de amparo para que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez, según informó el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alcina.

Pérez Alcina cuestionó la metodología aplicada por la Nación para notificar a los beneficiarios sobre la cancelación de beneficios. Afirmó que se habla de auditar las pensiones, pero no se espera que cada una sea revisada antes de restablecerlas.

“La acción se presentará en las próximas 48 horas. Se solicita el restablecimiento de todas las pensiones no contributivas por invalidez que han sido anuladas indiscriminadamente”, indicó el fiscal.

Además, el amparo incluye la devolución de las pensiones que no han sido cobradas, considerando que “se le hizo una injusticia” a muchas personas que quedaron sin estos beneficios cuando realmente les correspondían.

El fiscal también destacó la importancia de que se realice la auditoría correspondiente para que se eliminen aquellas pensiones que no correspondan.

En otro orden de temas, en Jujuy se confirmaron dos muertes más en la casa de Matías Jurado. Se han recolectado 21 perfiles genéticos aptos para cotejo, aunque todavía no hay personas identificadas para realizarlo.

Informe de Elisa Zamora.