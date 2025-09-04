En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Salta presentará amparo para restablecer pensiones no contributivas por invalidez

La provincia de Salta, a través del fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alcina, impulsará un recurso de amparo en 48 horas para restablecer pensiones no contributivas por invalidez canceladas injustamente.

04/09/2025 | 10:25Redacción Cadena 3

FOTO: Salta presentará amparo para restablecer pensiones no contributivas por invalidez

  1.

    Audio. Amparo de la provincia de Salta para que restituyan las pensiones a la invalidez

    Radioinforme 3

    Episodios

La provincia de Salta presentará un recurso de amparo para que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez, según informó el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alcina.

Pérez Alcina cuestionó la metodología aplicada por la Nación para notificar a los beneficiarios sobre la cancelación de beneficios. Afirmó que se habla de auditar las pensiones, pero no se espera que cada una sea revisada antes de restablecerlas.

“La acción se presentará en las próximas 48 horas. Se solicita el restablecimiento de todas las pensiones no contributivas por invalidez que han sido anuladas indiscriminadamente”, indicó el fiscal.

Además, el amparo incluye la devolución de las pensiones que no han sido cobradas, considerando que “se le hizo una injusticia” a muchas personas que quedaron sin estos beneficios cuando realmente les correspondían.

El fiscal también destacó la importancia de que se realice la auditoría correspondiente para que se eliminen aquellas pensiones que no correspondan.

En otro orden de temas, en Jujuy se confirmaron dos muertes más en la casa de Matías Jurado. Se han recolectado 21 perfiles genéticos aptos para cotejo, aunque todavía no hay personas identificadas para realizarlo.

Informe de Elisa Zamora.

Lectura rápida

¿Qué recurso presentará Salta? La provincia de Salta presentará un recurso de amparo para restituir las pensiones no contributivas por invalidez.

¿Quién informó sobre el recurso? El fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alcina, fue quien informó sobre el recurso de amparo.

¿Cuándo se presentará la acción? La acción se presentará en las próximas 48 horas.

¿Dónde ocurrieron las muertes mencionadas? Las muertes se confirmaron en Jujuy, en la casa de Matías Jurado.

¿Por qué se critica la metodología de la Nación? Se cuestiona la metodología aplicada para notificar a los beneficiarios sobre la cancelación de beneficios.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho