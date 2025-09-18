Reincorporaron a Cecilia Goyeneche, la fiscal que investigó a Sergio Urribarri

La doctora Cecilia Goyeneche, exprocuradora adjunta de Entre Ríos, fue reincorporada administrativamente al Ministerio Público Fiscal por decisión del procurador general Jorge García, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en diciembre de 2024 anuló su destitución por irregularidades procesales.

En diálogo con Cadena 3, Goyeneche relató los detalles de su reincorporación, reflexionó sobre los cuatro años de su desplazamiento y reafirmó su compromiso con la lucha anticorrupción. "Recuerdo aquel momento en que me notificaron de la sentencia de la Corte, que fue en diciembre del año pasado. Ahora estamos a un pasito más cerca de terminar con todo este proceso", expresó, recordando la comunicación que recibió sobre el fallo de la Corte Suprema.

"Hace ya casi cuatro años que en la provincia de Entre Ríos no hay una procuradora adjunta con funciones anticorrupción. Con lo cual, el trabajo que hicieron para tratar de mellar las investigaciones, obviamente tuvo alguna consecuencia. Pero bueno, está terminando eso", agregó Goyeneche.

La reincorporación administrativa dispuesta por el procurador general es un paso previo a su retorno pleno al cargo, que aún depende de una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. "Ahora el procurador dispuso reponerme en el cargo de manera administrativa. Todavía no puedo volver a las funciones porque para eso se necesita una sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, que estamos tramitando y que espero que salga pronto", explicó.

"Ya es un pasito más cercano porque esto implica que administrativamente vuelvo a pertenecer al Ministerio Público Fiscal. Yo había dado de alta mi matrícula como abogada, cancelé la matrícula y a estoy preparándome para el retorno definitivo", vaticinó.

Goyeneche fue destituida en mayo de 2022 tras un jury de enjuiciamiento que la acusó de mal desempeño en la causa "Contratos de la Legislatura", en un proceso que ella siempre consideró viciado.

Recordó los momentos previos a su desplazamiento, cuando lideraba la investigación contra el exgobernador Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles. "Cuando a mí me suspenden en el cargo, el 30 de noviembre de 2021, estábamos haciendo el juicio. Yo estaba encabezando el grupo de fiscales que lo hacíamos, sabíamos que estaban con estos planes y habíamos armado un grupo de fiscales para llevar adelante la acusación. Eran cinco causas acumuladas, era mucho trabajo", relató.

Consultada sobre si su destitución fue un intento de frenar la investigación contra Urribarri, Goyeneche fue contundente: "Sí, por supuesto. Creo que lo hicieron con la intención de evitar esa condena Uribarri. No pudieron hacerlo porque la prueba era aplastante y porque la verdad que también hay mucha gente que trabaja en la Justicia, la mayoría de la gente que trabaja en la Justicia es gente digna y honesta que trabaja pensando que tienen que cumplir sus funciones adecuadamente y así lo hacen".

Sin embargo, señaló que el impacto de su caso trascendió: "Es un mensaje que se expande, por supuesto que cualquier fiscal pueda pensar que llevar adelante su trabajo pone en vilo el cumplimiento de sus funciones, es algo muy duro".

La exfiscal destacó el apoyo recibido de sus colegas y el fortalecimiento de las asociaciones de fiscales tras su caso. “Por suerte lo que pasó fue todo lo contrario también, generó un movimiento de acercamiento entre los fiscales, crecieron las asociaciones, hay una asociación de fiscales que me apoyó mucho y que creció de una manera exponencial después de esto", afirmó.

Goyeneche también respondió a las acusaciones de quienes califican las investigaciones anticorrupción como maniobras políticas. "Es muy común escuchar la defensa de que las acusaciones de los fiscales o las investigaciones de los fiscales se enmarcan dentro del lawfare, de una tendencia política. La verdad que yo no descarto que pueda haber casos en que algún funcionario de la fiscalía actúe inadecuadamente, por supuesto que puede haber porque eso puede pasar en cualquier institución. Pero investigar a nada menos que a un exgobernador o a funcionarios de alta jerarquía, es algo muy engorroso, muy difícil".

Finalmente, reflexionó sobre el rol de los fiscales que investigan al poder: "Cuando el fiscal investiga con rigor y con seriedad al poder, no está haciendo política. Cuando el fiscal no investiga con rigor al poder, sí está haciendo política, porque se está sometiendo a los factores políticos coyunturales. El fiscal que con rigor, con seriedad y con pruebas, investiga al poder, no solo no hace política, sino que está mandándole un mensaje a los distraídos".

Goyeneche espera ahora la resolución del Superior Tribunal para retomar plenamente sus funciones, mientras continúa su labor como abogada y profesora universitaria.

Entrevista de Miguel Clariá.