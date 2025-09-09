Pese a la baja de la inflación, los hogares perciben un atraso en sus ingresos

El director de investigación de Moiguer, la consultora de estrategia especializada en consumo y opinión pública, Martín Eandi, analizó los efectos de los resultados electorales bonaerenses en la economía de los hogares argentinos, destacando las percepciones y desafíos que enfrentan los consumidores en diferentes regiones del país.

Eandi señaló que, desde la perspectiva del consumo, se observa una marcada asimetría en la evaluación de las condiciones económicas según las regiones. “Mientras vemos algunos territorios como Salta, Mendoza, Neuquén, que se muestran más expansivos y conformes o más satisfechos con su situación económica y optimistas con respecto del rumbo del país, la zona del AMBA, de Buenos Aires y sobre todo del Gran Buenos Aires, siempre fue mucho más crítica con respecto a la situación económica y la vivió con más incertidumbre o con menos satisfacción”, explicó a Cadena 3.

Según el especialista, esta disparidad se dio en un contexto electoral complicado para el Gobierno, especialmente en áreas donde la insatisfacción económica es más pronunciada.

El director de Moiguer también destacó una caída significativa en los indicadores de consumo. "Hacia el segundo trimestre de este año, es una caída en los indicadores de ventas, sobre todo consumo masivo se había caído. Los indicadores de la CAME, de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas ya venían marcando desde mayo meses negativos", afirmó.

Además, mencionó el impacto en el mercado de trabajo, particularmente en el sector textil, afectado por la apertura de importaciones. "Estimamos que hubo un golpe en el mercado de trabajo con esta caída de ventas sumado a la apertura de importaciones que viene afectando al sector textil bastante fuerte", agregó.

Consultado sobre la percepción de inflación y el poder adquisitivo, Eandi explicó que, a pesar de que los índices de precios muestran una inflación menor que en años anteriores, los hogares sienten un atraso en sus ingresos. "Hubo un aumento de precios durante el 2024 que de alguna manera se sostuvo a lo largo del tiempo, sobre todo en varios productos de consumo masivo, que hace que la sensación de los hogares es que el ingreso que están teniendo no llegó aún en muchos de los hogares a recuperarse", detalló.

Sectores como el empleo público y los trabajos informales perdieron poder adquisitivo, mientras que la quita de subsidios y el aumento de tarifas redujeron el ingreso disponible. "El ingreso disponible de los hogares, que es la plata que te queda después de todos los gastos fijos, sea servicios, transporte, prepaga, educación, alquiler, etc., es mucho menor y todavía se siente desbalanceado el ingreso con respecto a ese aumento de precios", indicó.

Eandi también señaló que, en rubros específicos, como las bebidas alcohólicas, los consumidores no están validando los precios en góndola, lo que llevó a las empresas a implementar promociones para ajustar los precios a los bolsillos. "Casi entre 5 y 6 de cada 10 hogares sienten que sus ingresos están por debajo del volumen de precios o de inflación", afirmó.

Sobre las perspectivas para las elecciones de octubre, Eandi consideró que las tendencias observadas probablemente se mantengan debido al corto plazo hasta los comicios. "Queda poquito tiempo, estamos a más o menos un mes, un mes y medio. En ese punto se van a mantener, lo que hay que ver es cuánto terminan incidiendo en relación al resultado electoral", señaló.

Además, destacó que, a pesar de una visión crítica sobre la situación actual, hasta agosto un 50% de los hogares mantenían expectativas positivas sobre el futuro del país. Sin embargo, advirtió que la paciencia de los hogares podría agotarse.

Finalmente, Eandi proyectó un escenario de consumo estabilizado, pero con un crecimiento menor al esperado. “Pareciera que el fuerte crecimiento que se esperaba para este año va a ser un poquito menor y que ya la mayoría se dio hacia los primeros meses del año, y se va a mantener un poco más amesetado en términos de consumo”, concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá.