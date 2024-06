Mataron a golpes a una jubilada en Córdoba: detuvieron a una sobrina

Una mujer de 72 años, identificada como Olga Ester Villarreal, fue encontrada golpeada hasta la muerte en el garaje de su casa en Córdoba.

El hecho ocurrió ayer, poco después del mediodía, en su vivienda ubicada en la calle Villa María 5900, barrio Comercial al sur de la ciudad.

Villarreal vivía con una hija que reside en un departamento al fondo de la misma vivienda. La hija declaró: "Yo la vi temprano, después me fui a acostar y cuando me levanté después, me acerqué, no la escuchaba y la encontré ya muerta".

Según los primeros testigos -dos vecinos que se acercaron a la casa tras escuchar los gritos de auxilio de esta última- describieron a Villarreal como "absolutamente golpeada", especialmente en su cabeza con un objeto contundente.

Cadena 3 puede confirmar que una sobrina de Villarreal fue detenida anoche por las autoridades. La sospechosa vive junto a la casa de la jubilada y tenía una restricción debido a que supuestamente había ingresado previamente a dicho domicilio para robar algunos elementos valiosos.

Se está investigando si este homicidio está relacionado con una disputa familiar.

Informe de Juan Federico.