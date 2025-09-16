Marcelo Capello: "No hay señales de mejora inmediata en la economía este 2025"

Tras la cadena nacional del presidente Javier Milei el lunes por la noche, Marcelo Capello, economista jefe y vicepresidente del IERAL, analizó los anuncios y destacó "un cambio de tono" del mandatario respecto a las principales medidas económicas presentadas.

Capello dijo a Cadena 3 que el discurso de Milei estuvo más moderado y sin descalificaciones. Según el economista, el Presidente parece "haber tomado" nota del resultado de las elecciones en Buenos Aires y de los conflictos previos que afectaron su imagen. "El Presidente tomó nota del resultado electoral y de las cuestiones que llevaron a ese resultado", afirmó Capello, subrayando que Milei mantuvo con énfasis el núcleo de su política económica: el equilibrio fiscal y el orden en las cuentas del Estado.

En relación con temas sensibles, Capello destacó que Milei anunció un fondo adicional de 4,8 billones de pesos para las universidades en 2026 y un aumento del 5% por encima de la inflación para el área de discapacidad, tras finalizar auditorías.

Sobre las jubilaciones, aclaró que el aumento del 5% en el gasto no implica un incremento automático del 5% en los haberes individuales. "El gasto en jubilaciones no significa que cada haber subirá un 5%. La ley de movilidad ajusta los haberes según la inflación de dos meses atrás, lo que permite una leve recuperación real si la inflación baja", explicó. Este año, el gasto en jubilaciones aumentará cerca de un 20% por encima de la inflación, pero esto no se traduce en un aumento directo del 20% para cada jubilado.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Capello también verificó los datos presentados por Milei sobre el estancamiento económico. Sostuvo que Argentina está estancada desde 2011, con 14 años de bajo crecimiento o caída, siendo superada solo por Venezuela en la región en términos de peor desempeño económico.

Respecto al gasto social, que Milei indicó representa el 85% del Presupuesto (incluyendo jubilaciones, discapacidad, salud y educación), Capello señaló que Argentina ya destina más del 70% a estas partidas, y el porcentaje mencionado podría incluir ítems adicionales, aunque no implica una mejora sustancial en el gasto.

Sobre las proyecciones económicas de Milei, Capello las calificó de "optimistas". "El crecimiento del 5% previsto para la producción este año se está ajustando a la baja, y la inflación proyectada del 10% anual para 2026 es ambiciosa, considerando que este año podría cerrar entre 25-27%. Además, el dólar a 1.423 pesos parece poco realista, dado que ya superó ese valor".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto al equilibrio económico, Capello explicó que las altas tasas de interés actuales buscan contener el dólar hasta las elecciones de octubre, pero post-elección podrían bajar, lo que elevaría el tipo de cambio y podría impactar en la inflación y el salario real. "No hay que esperar una recuperación rápida de la actividad económica este año", afirmó, proyectando una posible mejora para 2026.

Finalmente, Capello valoró el discurso como "bueno" y bien estructurado, abordando los problemas clave mientras mantuvo el núcleo del programa económico.

Sobre la frase "lo peor ya pasó", destacó que el ajuste más duro ocurrió en el primer semestre de 2024, con una fuerte caída de jubilaciones y salarios tras la devaluación de diciembre de 2023. Aunque hubo cierta recuperación, los salarios y jubilaciones siguen un 30% por debajo de 2018, principalmente por pérdidas previas a 2024. "Lo peor fue el primer semestre del año pasado", concluyó, aunque advirtió que la economía permanece estancada sin perspectivas de mejora inmediata este año.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Miguel Clariá.