Radioinforme 3

La Municipalidad de Tucumán sumó otro robot y lo bautizaron "Chan Bachi"

La intendenta Rossana Chahla explicó que cumplirá funciones educativas en el Campus Ambiental de la Municipalidad. El robot acercará la tecnología a vecinos y estudiantes, promoviendo la innovación y el aprendizaje.

24/09/2025 | 08:43Redacción Cadena 3

FOTO: Tucumán sumó otro robot al equipo municipal.

La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, conocida por su activa presencia en redes sociales y apodada la "Intendenta tiktokera", presentó esta semana a un nuevo integrante del equipo municipal: un robot con forma de perrito al que bautizaron "Chan Bachi", inspirado en uno de sus videos virales que alcanzó más de seis millones y medio de reproducciones.

La historia comenzó hace unas semanas cuando dos robots, un humanoide y el mencionado perrito, visitaron distintos puntos de la ciudad, incluyendo la Intendencia. 

En un video compartido en sus redes, Chahla bromeó sobre la posibilidad de reemplazar a los funcionarios por robots, generando sorpresa y risas entre los presentes. "Vamos a tener que cambiar a todos los funcionarios por robots, chicos. ¡Se desmayó! Vamos a hacer reanimación cardiopulmonar", exclamó la intendenta.

El lunes, durante una reunión de asesores, Chahla presentó oficialmente al robot perrito como parte del equipo municipal. Para elegir su nombre, recurrieron al famoso video viral donde la intendenta menciona a "Chan Bachi, la Némesis". Así, el robot fue bautizado con este nombre que ya es un ícono en las redes sociales tucumanas.

"Chan Bachi" no solo será una figura decorativa: tendrá una función educativa en el Campus Ambiental de la Municipalidad. Según anunció la intendenta, el robot acercará la tecnología a vecinos y estudiantes, promoviendo la innovación y el aprendizaje.

Informe de Rosalía Cazorla.

